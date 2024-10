Sorrento-Benevento 0-3: i giallorossi sfatano il tabù trasferta

Il Benevento di Gaetano Auteri è impegnato in trasferta al "Viviani" di Potenza contro il Sorrento, allenato da Pietro Barillari. La Strega, che in casa è una macchina da gol, vuole i tre punti per sfatare il tabù della trasferta, dove non vince da più di un mese.

Gaetano Auteri scende in campo con il. 4-2-3-1 con Nunziante tra i pali, difesa composta da Oukhadda, capitan Berra, Tosca e Viscardi; Talia e Prisco a centrocampo; Lamesta, Manconi, Simonetti alle spalle di Perlingieri, punta avanzata. I costieri schierano il 4-3-3 con Del Sorbo in porta; Todisco, Fusco, Blondett, Colombini in difesa; centrocampo con Cangianiello, De Francesco e Cuccurullo; Guadagni, Musso, e l'ex Bolsius come tridente offensivo.

Dopo un minuto di raccoglimento in memoria di Nino Fiorile, ex calciatore del Sorrento recentemente scomparso inizia il match: al minuto 4 l'arbitro Mucera della sezione di Palermo estrae subito il primo cartellino giallo all'indirizzo di Cuccurullo per fallo sul capitano giallorosso Berra. La Strega è da subito più propositiva in fase offensiva, infatti, al minuto 9, trova subito il gol del vantaggio con Perlingieri, terzo gol nelle ultime due partite per l'attaccante classe 2005. Dopo soli tre minuti i giallorossi segnano il gol del raddoppio con Tosca di testa, su calcio d'angolo di Lamesta. Un minuto più tardi Simonetti gonfia la rete per la terza volta ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 18' il Sorrento si affaccia per la prima volta nell'area giallorossa con l'ex Don Bolsius ma Nunziante devia il tiro in angolo. Lo stesso olandese ci prova sei minuti più tardi ma la conclusione pecca di precisione. Al 25' il Benevento trova la rete del 3 a 0 con Lamesta, secondo gol in campionato per l'attaccante ex Rimini. Il Sorrento subisce il colpo, si registrano una conclusione di De Francesco e un'altra di Guadagni ma entrambi i tiri peccano di precisione. L'arbitro assegna un minuto di recupero e manda tutti negli spogliatoi.

Inizia la seconda frazione di gioco: al 47' Mucera estrae un cartellino giallo all'indirizzo del giallorosso Viscardi. Ritmi molto lenti nel secondo tempo, come prevedibile il Benevento amministra il vantaggio, il Sorrento cerca il gol della bandiera. Primo cambio per i costieri al minuto 62' entra Colangiuli al posto di Guadagni, tre minuti più tardi escono Lamesta e Prisco, dentro Viviani e Acampora. Al 75' c'è un triplo cambio per il Sorrento: dentro Polidori, Lops e Carotenuto al posto di Musso, Cuccurullo e Colombini. Un minuto più tardi per il Benevento entrano Ferrara e Lanini al posto di Viscardi e Perlingieri. Al minuto 81 il Sorrento ha l'occasione più nitida della partita ma la traversa ferma il tiro di Colangiuli. Manconi, nell'azione successiva, si mangia un gol a porta vuota. Al minuto 84 entra Starita al posto di Manconi e per il Sorrento entra il giovane Esposito al posto di Don Bolsius. L'arbitro assegna 5 minuti di recupero ma nell'extratime il risultato non cambia: Benevento batte Sorrento per 3 reti a zero con i giallorossi che consolidano il primato nella classifica del Girone C della serie C Now con 24 punti, 4 in più dell'Audace Cerignola, impegnata domani in trasferta contro il Trapani.

IL TABELLINO