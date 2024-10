Benevento. Auteri: "Col Sorrento voglio una grande prestazione"

Il tecnico del Benevento, Gaetano Auteri si presenta nella sala stampa del Vigorito per la consueta conferenza pre-gara. Domani la Strega affronta il Sorrento sul neutro di Potenza e ha bisogno di una vittoria per sfatare il tabù della trasferta. Ecco come il tecnico giallorosso presenta la partita in conferenza stampa: "I ragazzi stanno bene, ho varie possibilità di scelta, anche Acampora, Borello e Ferrara hanno avuto continuità di lavoro. Come sempre avrò bisogno del contributo di tutti. La partita di domani è importante ma non determinante per capire quello che sarà il nostro immediato futuro”.

Campo sintetico: "Per noi non c’è differenza. Ci siamo allenati all’Avellola, il campo non costituisce un problema, i calciatori devono adeguarsi al terreno".

Numeri del Benevento: "Fuori casa dobbiamo essere più continui ed essere bravi a capire i tempi della partita. I dati statistici in questo momento non sono molto indicativi”.

Scelte: "Ho dubbi in tutti i reparti, In difesa Capellini e Tosca stanno bene e poi finalmente posso contare anche su Meccariello che è stato del tutto recuperato. Vogliamo vincere, abbiamo grande rispetto del Sorrento, mi aspetto che alziamo il livello rispetto alle precedenti trasferte".

Tragedia di Foggia: "Un dramma enorme e alle famiglie va tutta la mia solidarietà”.

Prossime gare e 4 derby casalinghi "Non dobbiamo spendere energie mentali nell’andare oltre la partita contro il Sorrento. Domani mi aspetto una squadra intraprendente e solida e voglio dai ragazzi una grande prestazione".

Ferrara: "Sta bene, ci sarà spazio per lui. Antonio è un giocatore di qualità e che abbiamo voluto fortemente".