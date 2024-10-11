Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo
Matteo D’Alessandro (Atletico Ascoli) è l’unico calciatore squalificato dal giudice sportivo dopo le gare della 6ª giornata del girone F di Serie D. Squalificato per una giornata anche l’allenatore dell’Avezzano Emilio Coraggio. Di seguito tutte le decisioni:
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 500,00 CALCIO ATLETICO ASCOLI
Per inosservanza dell'obbligo di presenza del medico in panchina.
Euro 200,00 NOTARESCO CALCIO 1924 SRL
Per avere alcuni sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) che veniva lanciato all'interno del terreno di gioco.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CORAGGIO EMILIO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)
Per essere uscito indebitamente dall'area tecnica.
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
FILIPPI GIACOMO (RECANATESE SSD A RL)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
PAGLIARI GIOVANNI (L’AQUILA 1927 SSDARL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
D’ALESSANDRO MATTEO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)
ALLUCI MATTEO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
VECHIARELLO ALEJO MARCO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)
FABBRI GIANMARCO (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)
FRANZESE PAOLO (CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO)
DEANGELIS ALESSANDRO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)
TOMBA ALESSANDRO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)
ROMIZI MARCO AUGUSTO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)
FERRI ROBERTO (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)
PELLEGRINI THOMAS (ROMA CITY F.C. A.S.D.)
GEMINI MATTEO (SORA CALCIO 1907)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
LAUKZEMIS KLAIDAS (ANCONA S.S.C. A.S.D.)
DE LORENZO TOMMASO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)
LUCIANI TIZIANO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)
MASCELLA MATTIA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)
DELLA QUERCIA RICCARDO (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
GIBILTERRA GABRIELE (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
ESPOSITO FRANCESCO (CITTÀ DI TERAMO1913SRLSSD)
BEU XHAFERR (F.C. VIGOR SENIGALLIA)
CONTI MASSIMO (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
PANDOLFI LEONARDO (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
MISURACA GIANVITO (L’AQUILA 1927 SSDARL)
KAIAL ANTONIO (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)
DELMASTRO NICCOLO (ROMA CITY F.C. A.S.D.)
D’ERAMO MICHAEL (SAMBENEDETTESE SSDARL)
EUSEPI UMBERTO (SAMBENEDETTESE SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
GIANELLI JACOPO (ANCONA S.S.C. A.S.D.)
BASSINI GIANMARCO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)
FERRARI FLAVIO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)
SCIMIA LUCA DANIEL (CALCIO ATLETICO ASCOLI)
CANNAVARO MANUEL (CALCIO TERMOLI 1920)
GALDEAN MARIAN (CALCIO TERMOLI 1920)
PUNTORIERE MARCO (CALCIO TERMOLI 1920)
FALL AMETH (CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
ESPOSITO VITTORIO (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)
VALSECCHI PIETRO (FERMANA F.C. SSD A R.L.)
RIGGIONI BARTOLOMEO (FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
BRUNETTI ALESSANDRO (L’AQUILA 1927 SSDARL)
PERSANO MATTIA (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)
DEL BELLO JACOPO (RECANATESE SSD A RL)
MARCHEGIANI GIOSUE (RECANATESE SSD A RL)
BARBERINI CHRISTIAN (ROMA CITY F.C. A.S.D.)
CAMILLI MASSIMO (ROMA CITY F.C. A.S.D.)
Foto: Peppino Troiani