Gattuso, “Sono 3 punti pesanti, importanti, belli”

Importante vittoria del Novara FC contro il Renate grazie al gol del capitano Roberto Ranieri e a fine gara mister Giacomo Gattuso commenta con orgoglio la prestazione dei suoi ragazzi.

Analisi. “Sono tre punti pesanti, importanti e belli. Anche per come li abbiamo ottenuti, abbiamo gestito e lottato bene. C’è grande soddisfazione per la squadra perché ci voleva una vittoria così e ci fa piacere, dobbiamo solo dare continuità e proseguire su questa strada. Ho visto una squadra che ha lottato tanto su un campo difficilissimo e contro un avversario forte: il merito è tutto dei ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita”.

Il capitano. “Ranieri ha meritato questo gol, lui è un leader nella nostra squadra che si fa sentire e che dirige bene lo spogliatoio. È un esempio sotto tutti i punti di vista, quindi sono molto contento per i suoi gol ma ovviamente anche per i punti che sono arrivati”.

La difesa impeccabile. “Avevo detto ai ragazzi prima della partita che per fare punti qui avremmo dovuto fare una partita perfetta, la difesa ha retto benissimo e non era facile, soprattutto nell’ultimo quarto d’ora dove sono arrivati mille palloni dentro all’area di rigore. Tutta la squadra ha difeso molto bene, anche nei minuti finali dove solitamente andiamo un po’ in affanno”.

Evoluzioni. “È stata una partita completamente diversa da quella che ha visto le due squadre affrontarsi in Coppa Italia lo scorso agosto, allora eravamo all’inizio della preparazione e le squadre non sono ancora in forma quindi si tende a vedere un calcio diverso. Questa gara è stata totalmente diversa, sapevamo che avremmo sofferto, dovendo correre tanto e difendere molto bene e la squadra ha fatto tutto questo, senza contare la traversa colta nel primo tempo da Bertoncini, oltre all’occasione clamorosa avuta con Morosini. Oltre a difendere la squadra ha anche creato delle situazioni per cercare di vincere la partita”.

Il centrocampo esemplare “Noi dovevamo migliorare la nostra fase di impostazione, per questo avevo chiesto ai ragazzi di verticalizzare le manovre. Ho cambiato alcuni movimenti delle nostre mezzale, chiedendo loro di essere più offensive e non allegarsi troppo rispetto al solito”.