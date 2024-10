Renate-Novara 0-1, blitz azzurro nell’anticipo

Terza vittoria nelle ultime cinque partite per il Novara che si conferma in un buon momento vincendo sul campo del Renate, un successo condito da una prestazione convincente e tutto sommato meritato; rimangono indigesti gli azzurri al Renate che dopo l’eliminazione in coppa subisce un’altra sconfitta bruciante, la compagine di Foschi rischia infatti di perdere il secondo posto in classifica. Decide l’ex Ranieri che non segnava da sei anni, una rete importantissima per il capitano del Novara.

Un buon Novara in casa della seconda della classe, la traversa dice no a Bertoncini La prima occasione è per il Novara con una girata improvvisa di Morosini che termina di poco alta sulla traversa, al 26’ spettacolare rovesciata di Siega che fa correre un brivido a Minelli, al 32’ cross di Calcagni per Morosini che anticipa Nobile ma non riesce a dare la giusta direzione al suo colpo di testa, prima dell’intervallo da una respinta arriva la traversa di Bertoncini, grande chance per gli ospiti per passare in vantaggio.

Il gol dell’ex castiga il Renate Inizio scoppiettante di ripresa, Auriletto lancia Bocalon su cui è provvidenziale l’intervento di Minelli, sul capovolgimento di fronte Morosini impegna Nobile non impeccabile nella circostanza, arriva Ranieri che trova il tap-in vincente. Subito pericoloso il Renate a caccia del pareggio, il colpo di testa di Egharevba viene alzato sopra la traversa da Minelli, i padroni di casa faticano a mettere in difficoltà un ordinato Novara, al 35’ Di Nolfo con un rasoterra sfiora il palo alla sinistra dell’estremo azzurro, al 41’ Ghezzi viene murato dalla difesa di Gattuso, l’ultima occasione è per il Novara con un contropiede di Ongaro su cui è bravo a chiudere Nobile.

RENATE-NOVARA 0-1

Marcatore: 5’st Ranieri.

Renate: Nobile, Auriletto, Anghileri (33’st Eleuteri), Egharevba, Delcarro, Riviera (33’st Ghezzi), Siega (12’st Di Nolfo), Vassallo, Plescia (1’st Bocalon), Spedalieri, Mazzaroppi (18’st De Leo). All. Gioacchino

Novara: Minelli, Lancini (28’st Riccardi), Bertoncini, Khailoti, Donadio (35’st Ghiringhelli), Calcagni, Ranieri (28’st Basso), Di Munno, Agyemang (40’st Migliardi), Morosini (35’st Gerardini), Ongaro. All. Gattuso

Arbitro: Marotta di Sapri.

Note: Corner 5-3. Ammoniti Egharevba e Delcarro per il Renate, Lancini e Ranieri per il Novara.