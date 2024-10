Renate-Novara, Gattuso ne convoca 26

Sono 26 i giocatori convocati da Giacomo Gattuso per la sfida di stasera tra Renate e Novara valevole per la nona giornata del girone A di Serie C. Vediamo il dettaglio:

Portieri: Desjardins, Minelli, Negri

Difensori: Agyemang, Bertoncini, Camolese, Cannavaro, Ghiringhelli, Khailoti, Koblar, Lancini, Migliardi, Riccardi

Centrocampisti: Basso, Calcagni, Di Munno, Ranieri, Jelenic

Attaccanti: Attanasio, Brkic, Donadio, Ganz, Gerardini, Manseri, Morosini, Ongaro