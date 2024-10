Punto d'oro per il Parma Fermato sullo 0-0 il Bologna in 10

Un pareggio dal peso specifico importante. Il Parma blocca sullo 0-0 il Bologna in inferiorità numerica e per la prima volta in campionato non subisce reti. La differenza l'hanno fatta i difensori crociati sempre attenti sulle costruzioni di gioco e imbucate dei felsinei ancora a secco di successi al Dall'Ara. Parma pericoloso prima al 16' con Bonny murato da Aebischer e poi al 20' con Cancellieri di testa su cross di Bernabè. Il Bologna risponde al 31' con il colpo di testa di Castro che va sul fondo e con Ndoye che costringe Suzuki a sventare il diagonale. A tre minuti dell'intervallo ci prova Bonny con il destro a giro che sorvola la traversa. Nella ripresa accade l'episodio che potrebbe cambiare le sorti del match. É il 52' quando Coulibaly interviene duramente su Ndoye. Di Bello prima ammonisce il terzino crociato, ma dopo il consulto VAR lo espelle. Quattro minuti dopo Suzuki sventa in angolo il Tito da fuori di Castro. Lo stesso Castro all'82' impegna alla parata l'estremo difensore ducale su traversone di Freuler. Addirittura al 91' il Parma ha la palla del vantaggio con Mihaila che obbliga Ravaglia a usare i guantoni e mettere in angolo. Finisce con un pari a reti inviolate che fa felice solo il Parma. Per il Bologna ancora rinviato il successo casalingo.