Triestina-Pro Vercelli 1-1, un buon punto per la Pro

Finisce uno a uno la sfida tra Triestina e Pro Vercelli, un buon punto per le bianche casacche a cui non basta l'ennesima rete di Comi per portare a casa l'intera posta in palio.

La cronaca Subito pericolosa la Pro Vercelli, Bijeleveld perde un pallone e Comi manca l'aggancio di un soffio, al 10' Correia non inquadra la porta, al 16' Rizzo blocca senza troppi patemi un tentativo di Vertainen, al 32' l'ex Germano impegna severamente Rizzo che si salva con la punta delle dita, al 37' Bunino lanciato verso la porta viene atterrato da Moretti, solo giallo per il difensore triestino, al 38' grande intervento di Roos che evita lo zero a uno, prima dell'intervallo Triestina vicinissimo al vantaggio con El Azrak.

La ripresa si apre con un'occasione per Rutigliano che viene contrato da Roos, al 22' cross di Iotti per Comi che di testa porta avanti la Pro Vercelli, il vantaggio dura solo quattro minuti, va in gol Bijleveld con un mancino imprendibile per Rizzo. Finale senza troppe occasioni tranne al 38' quando Marchetti salva una situazione complicata.