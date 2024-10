Novara-Pergolettese 3-1, doppio Ongaro guida la rimonta azzurra

Il calcio a volte è molto semplice, a volte terribilmente difficile; uno dei peggior Novara della stagione batte tre a uno la Pergolettese e conquista in rimonta la seconda vittoria stagionale, un successo nel segno di Ongaro autore di una doppietta e dei tanti errori difensivi della Pergolettese che si conferma una delle peggiori difese del girone A.

Il gol di Parker spaventa il Novara ma gli azzurri rimontano e chiudono il primo tempo in vantaggio Fuori Calcagni e Ganz nel Novara che vara Gattuso, parte meglio la Pergolettese che al 10’ si rende pericolosa con Capoferri il cui destro viene controllato da Minelli, al 13’ gli ospiti passano in vantaggio, cross di Arini e colpo di testa vincente di Parker. La formazione di casa ha la fortuna/bravura di pareggiare quasi subito, angolo di Ranieri al 17’ e deviazione vincente di Lancini; al 23’ ci prova Tonoli la cui conclusione viene deviata in angolo da Khailoti, al 27’ raddoppio del Novara, Di Munno trova Ongaro che di testa sigla il due a uno e bissa la rete del recupero di Busto Arsizio. Si abbassano i ritmi, la Pergolettese ha la palla del due a due ma Minelli si supera su Basili che stava già festeggiando il due a due.

Ongaro la chiude, due reti annullate alla Pergolettese Al 5’ della ripresa ancora Di Munno per Ongaro, doppietta personale, tre a uno e partita in ghiaccio per il Novara; la Pergolettese ci prova, al 14’ angolo di Jaouhari per Arini che di testa trova pronto Minelli, alla mezzora annullata per fuorigioco la rete del due a tre a Scarsella, al 36’ il nuovo entrato Basso trova sulla sua strada un ottimo Cordaro. Finale confuso, annullata un’altra rete alla Pergolettese, non concesso un rigore clamoroso al Novara e nel finale Cordaro dice no al poker novarese su Morosini.

NOVARA-PERGOLETTESE 3-1

Marcatore: 13’Parker (P), 17’Lancini (N), 27’ e 5’st Ongaro.

Novara (3-4-2-1): Minelli; Bertoncini, Lancini (33’st Riccardi), Khailoti; Ghiringhelli (22’st Migliardi), Ranieri (33’st Basso), Di Munno, Agyemang; Gerardini (22’st Morosini), Donadio (1’st Calcagni); Ongaro. All. Gattuso

Pergolettese (3-5-2): Cordaro; Tonoli, Arini, Stante: Albertini (15’st Anelli), Scarsella, Schiavini (15’st Lambrughi), Jaouhari, Capoferri (15’Olivieri); Basili (28’st Abubakar), Parker. All. Mussa

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Note: Corner 3-8. Ammoniti Lancini per il Novara, Schiavini e Tonoli per la Pergolettese. Spettatori 1686, 1241 abbonati e 445 paganti.