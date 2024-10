E' un Bulè da doppio Dervishi, Borgosesia al tappeto

Si partiva da un risultato di sostanziale equilibrio dopo l'1-1 dell'andata tra Bulé Bellinzago e Borgosesia, con lo spauracchio che un nuovo pareggio avrebbe potuto rendere necessario l'ulteriore sforzo dei supplementari che avrebbe tolto ad entrambe energie in vista del campionato. Ma alla fine è stata la squadra di Licaj a spuntarla alla distanza, sfruttando le doti di un attaccante - Mario Dervishi - che sta prendendo sempre più confidenza con i colori gialloblu e che è ormai diventato una certezza per i "Tigrotti" che sanno di poter contare in ogni momento sulla fisicità e le doti tecniche che il calciatore è in grado di mettere a disposizione. Troppo poco ha prodotto la compagine di Cretaz per uscire indenne dal "Comunale" di Bellinzago Novarese anche se in casa granata nessuno probabilmente si è strappato le vesti per quest'uscita anticipata dal quadro della Coppa Piemonte Eccellenza.

Sbadigli Non è stata una gara entusiasmante anche se i primissimi secondi del match, con Tampellini lesto ad infilare il primo cross arrivato dalla sinistra dopo pochi secondi che la palla è stata messa in gioco ma pizzicato in millimetrica posizione di offiside che ha indotto Biccai di Torino ad annullare quello che sarebbe stato il vantaggio del Borgosesia, avrebbe lasciato sottintendere tutt'altro. Licaj punta su uno schieramento raccolto, con quattro difensori e gli esterni d'attacco Penna e Baruffaldi che si ritrovano più spesso sulla linea di centrocampo con il risultato di abbandonare al proprio destino Dervishi, mentre Cretaz vara una formazione più propositiva che almeno nella prima mezz'ora tiene il campo meglio dei padroni di casa anche se, dopo la rete annullata, bisognerà attendere il 23' per vedere i granata nuovamente al tiro e sempre con Tampellini che strozza un diagonale che esce largo. Il Bulé Bellinzago ci mette una buona mezz'ora ad entrare in partita ma, trascinata da un volitivo Perini, cresce nell'ultimo quarto arrivando più volte con pericolosità dalle parti di Pedrina: al 34' Dervishi va in porta direttamente su punizione ma il portiere ospite è attento, al 38' è prezioso il tocco arretrato di Perini per l'accorrente Penna che spara in bocca all'estremo difensore granata. Ancora Perini prima del riposo si ritrova tra i piedi il pallone buono per battere a rete nella bolgia dell'area piccola ma la deviazione non riesce e rimanda le squadre nei spogliatoi sulla scorta di un soporifero 0-0.

Piede caldo Licaj interviene allora sulla squadra non cambiando modulo ma interpreti e pedine sullo scacchiere del campo. Ecco che Dervishi lascia il vertice alto dell'attacco a Penna per allargarsi sulla fascia e trovare spazio mentre in mezzo al campo serve la "garra" di Di Cesare che prende il posto del poco incisivo Potel Yunot. La gara non diventa spumeggiante, tutt'altro, ma il Bulé ha il merito di dimostrarsi cinico e di sfruttare le poche occasioni a disposizione. Dervishi sulla fascia sinistra ha modo di sprigionare la propria progressione e al 7', dopo essersi incuneato in area tra le maglia granata viene spostato con un'ancata da Kusurica andando goffamente a terra: il direttore di gara ravvisa gli estremi per il rigore tra le proteste dei vercellesi, sul dischetto si presenta lo stesso Dervishi che lascia immobile Pedrina trovando l'angolo che vale l'1-0. Il gol non stappa la partita anche se il Borgosesia alza - quasi costretto - il proprio baricentro senza tuttavia impensierire l'inoperoso Del Duca; e anzi viene punita ancora proprio pochi secondi dopo aver tirato un sospiro di sollievo per il mancato aggancio di Blanda a due passi dalla porta sul cross teso di Bertagnon. Sul prosieguo dell'azione palla ancora a Dervishi che sulla sinistra non viene mai preso, l'attaccante punta l'area lasciando partire un mancino che piega le mani di Pedrina e chiude di fatto un incontro mai veramente decollato. Al 42' ci prova anche Penna con una punizione dal limite che esce di molto sopra la traversa mentre il Borgosesia - non classificato - resta solo a guardare.

BULE' BELLINZAGO-BORGOSESIA 2-0

Reti: 7'st Dervishi rig., 26'st Dervishi.

Bulé Bellinzago (4-5-1): Del Duca; Ghezza, Gagliano, Piagni, Imperato (16'st Blanda); Baruffaldi (5'st Prutean), Perini (35'st Caldarulo), Potel Yunot (1'st Di Cesare), Bertagnon, Penna; Dervishi (28'st Cannataro). A disposizione: Croccamo, Federici, Bizzaro, Magonara. All. Licaj.

Borgosesia (4-2-3-1): Pedrina; Kusurica (14'st Florio), Gallina, Ballarini, Merella; Desiderato, Di Francesco (14'st Mento); Rolando, D'Ambrosio, Romanini (10'st Bazzan); Tampellini (28'st Faraone). A disposizione: Autoriello, Santi, Giacopelli, Gambino, Lukiv. All. Cretaz.

Arbitro: Biccai di Torino.

Note: Ammoniti Potel Yunot, Gagliano e Di Cesare per il Bulé Bellinzago, Desiderato e Di Francesco per il Borgosesia.