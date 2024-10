Novara, ecco Federico Boveri: ”Porterò avanti il lavoro di Argurio”

Federico Boveri, nuovo Ds del Novara FC, si presenta ufficialmente alla conferenza tenutasi nella giornata di giovedì allo stadio “Silvio Piola”.

Lo introduce davanti ai media il Direttore Generale Pietro Lo Monaco che dice: “Ci troviamo di fronte ad un atto che con il tempo sarebbe naturalmente avvenuto, ma che abbiamo anticipato in occasione del triste evento che ci ha coinvolto tutti, ovvero la scomparsa del direttore sportivo Christian Argurio, una scomparsa che ci ha toccato non poco, sia come società che come singole persone, dato che Christian mi seguiva da diverso tempo e l’ho visto crescere. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, ma la vita dell’azienda va avanti e c’è una normativa che ci obbliga ad avere delle figure dedicate e, fra queste, c’è anche quella del direttore sportivo. In tanti si sono proposti per questo ruolo, ma la nostra scelta è ricaduta su Federico, un giovane che si è diplomato all’ultimo corso da direttore sportivo. Federico ha quindi conseguito il cosiddetto patentino da direttore sportivo, anche se ribadisco che con il tempo, comunque, sarebbe approdato qui. È un giovane volenteroso, che ha tanta passione e tanta voglia di fare e, secondo me, ha anche le capacità giuste per poter fare questo lavoro. Chiaramente occorrerà del tempo per svolgere al meglio il ruolo assegnato ma l’esperienza si fa strada facendo e quello che conta è la voglia di fare e in lui tutto questo c’è. Non si trova qui per il suo cognome. Lui è qui perché ha qualità e capacità di fare questo lavoro e noi siamo contenti di dargli questa opportunità che potrebbe, un giorno, dimostrarsi un ulteriore valore aggiunto per la nostra struttura. Il nostro obiettivo resta quello di approdare ai play-off e pensiamo di aver costruito una squadra all’altezza di questo compito. Non devono ingannare i risultati fin qui ottenuti, perché sino ad oggi sono stati gli episodi a caratterizzare le nostre partite”.

Il nuovo DS, sembra essere a suo agio nel suo nuovo incarico: "Sono molto contento di essere qui, era un'opportunità che non potevo farmi scappare. Quando il direttore Lo Monaco me l'ha chiesto non ci ho pensato due volte, era un mio sogno. Ho tanto da imparare ma sono molto determinato, voglio dimostrare di non essere qui per caso. Mi spiace che sia accaduto così, perché Christian era una persona fantastica con cui mi sentivo spesso, tant'è che è stato uno dei primi a chiamarmi per complimentarsi quando ho passato l'esame da direttore sportivo. Sono qui per portare avanti il suo lavoro e dare una mano a tutti il più possibile".