Non pieghiamoci al Dio risultato

Mi riprometto sempre di evitare di guardare gli editoriali altrui prima di scrivere il mio ma a volte capita di non riuscire a non farlo, sono d’accordo con un articolo che ho letto stamattina sul come dovrebbe giocare il Novara e sulle cose che non dovrebbe fare.

Partiamo dalla fredda cronaca, i match contro Pro Vercelli e Pro Patria sono stati simili, abbiamo creato e concesso poco, sono state partite noiose, però abbiamo portato a casa un bottino di quattro punti che potevamo anche essere sei se non avessimo concesso un rigore del tutto sconsiderato ai bustocchi; per contro ho visto il miglior Novara della stagione sul campo dell’Alcione, abbiamo creato tantissimo fatto due gol, pardon uno, creato tante altre situazioni da rete, meritato di portare a casa l’intera posta in palio e… abbiamo perso due a uno; la statistica è impietosa ma siccome sono un appassionato di numeri sono convinto che se crei tanto prima o poi i risultati arrivano, che il “play the right way” di Larry Brown alla lunga funziona sempre e invece seguire solo il Dio risultato porta solo a un finale negativo. Con altri giocatori e ad un altro livello noi abbiamo vissuto una situazione del genere quando eravamo guidati da Baroni, mi ricordo una partita a Terni dove avevamo sbagliato l’inverosimile sotto porta e avevamo perso, nove anni fa scrivevo che ci deve essere una via di mezzo tra il vincere giocando male e il perdere giocando bene, spero che come allora gli azzurri riescano a trovare una quadra perché la mia idea è che giocando come contro la Pro Vercelli di match ne vinci poco, giocando come contro l’Alcione ne perdi poche anche se i risultati maturati sul campo sono l’opposto della mia affermazione.

Qualcosa inizia a vedersi riguardo ai nuovi arrivi, Agyemang è una certezza, seppur a volte un po' disordinato è una garanzia oramai sulla fascia sinistra; Ganz è in crescita di condizione, Manseri riuscirà con la sua classe a fare la differenza, oltre a questi Ongaro si è sbloccato e sono convinto che potrà fare meglio rispetto a questo primo scorcio di stagione.

Contro la Pergolettese serve una vittoria!!!

Forza Novara Sempre!!!