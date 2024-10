Gattuso: “Partita brutta ma portiamo a casa un punto”

La partita di recupero tra Pro Patria e Novara FC porta gli azzurri ad aver guadagnato un punto, prezioso se analizziamo la modalità di gioco con cui le due squadre l’hanno interpretata: “brutta e sporca”, come spesso accade tra le due compagini.

Rigore.“Oggi il rigore si poteva evitare, specie per come è scaturito. Spiace per quell’episodio anche perché mancava davvero poco alla fine del primo tempo. Tornare negli spogliatoi in vantaggio, anche a livello psicologico, ci avrebbe permesso di tornare in campo in altro modo”.

Partita brutta. “Oggi è stata una partita brutta, per tanti motivi: per l’avversario che su questo campo dà sempre del filo da torcere a tutti, chiudendosi e ripartendo molto bene. Almeno, al termine di questa gara, portiamo a casa un punto che muove la classifica e a differenza delle altre volte, dove si giocava bene creando tante occasioni come nel caso della sfida con l’Alcione, abbiamo dimostrato maggiore incisività a livello di risultato, per quel poco che abbiamo creato”. E ancora: “Diciamo che oggi era una partita difficile, sporca, non facile da giocare e alla squadra avevo detto che era necessario essere molto concreti, non pensare al bello ma fare una partita lottando su ogni pallone e cercando di difendere bene di squadra. Credo che tranne in occasione del rigore, a livello difensivo la squadra abbia retto bene”.

Le due punte, Ganz e Ongaro. “Si deve migliorare sicuramente. Mi aspetto di più perché giocare con due attaccanti deve portarci ad essere più incisivi anche in fase realizzativa, più cattivi ma per loro era la prima partita dove giocavano assieme e ci saranno altre occasioni nelle quali lo faranno”.

La sostituzione di Khailoti. “Ha avuto un problema muscolare, non ce la faceva a proseguire e ha chiesto il cambio. Ho preferito inserire Cannavaro perché sapevo che loro avevano giocatori rapidi in attacco e, per caratteristiche, Cannavaro si adattava meglio alla circostanza”.

Pensieri. “Speravo che con qualche ripartenza e un po’ di rapidità loro potessero calare fisicamente, quindi volevo gente brillante e in parte ci siamo riusciti,l’idea era quella,anche se si poteva sicuramente fare meglio. Il gol che ha messo a segno la Pro Patria li ha galvanizzati, sino ad allora non avevano fatto nulla e avevamo mantenuto il controllo della partita. Mai avrei pensato di subire il gol perché la squadra stava bene in campo e, sino all’occasione del rigore, anche a livello difensivo avevamo fatto bene. Loro erano in grosse difficoltà, oltre alla nostra bravura nello stare in campo. Quel gol gli ha dato la spinta e nel secondo tempo è proseguita, anche se analizzando la partita non ci sono state grandi occasioni da gol, né da una parte né dall’altra”.