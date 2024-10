Serie C/B: quattro i calciatori squalificati. Due giornate a Guadagno

Sono quattro i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo le gare della 7ª giornata. Due le giornate di stop per Guadagno del Campobasso, espulso dalla panchina nei minuti di recupero della sfida contro il Pontedera. Una giornata invece per Sottini della Spal, espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, e per Da Pozzo (Pianese) e Podda (Sestri Levante) espulsi per doppia ammonizione.

Diffidati Italeng Ngock e Ladinetti entrambi del Pontedera.

Tutte le decisioni:

SOCIETA'

AMMENDA € 500,00

VIS PESARO - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semipiena, dodici bicchieri di plastica contenenti liquido e un contenitore in plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GRECO DEMETRIO(PERUGIA)

per aver abbandonato l'area tecnica e aver proferito una frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUADAGNO JOHAN ELIA (CAMPOBASSO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un avversario in quanto, dopo aver trattenuto il pallone nella propria panchina, nel momento in cui quest’ultimo si avvicinava per riprenderlo, lo spingeva con le mani sul volto, senza conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SOTTINI EDOARDO (SPAL)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza sulla gamba, senza provocargli conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DA POZZO LORENZO(PIANESE)

PODDA LORENZO(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

ITALENG NGOCK JONATHAN(PONTEDERA)

LADINETTI RICCARDO(PONTEDERA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

RUGGERI GIACOMO(LEGNAGO SALUS)

FABRIZI LUCA(PINETO)

CERRETTI CRISTIAN(PONTEDERA)

GORELLI MATTEO(RIMINI)

VALENTINI NAHUEL(SESTRI LEVANTE)

LOIACONO GIUSEPPE(TERNANA)

ROSSINI MATTEO(CARPI)

QUIRINI ETTORE(LUCCHESE)

PIEROZZI EDOARDO(PESCARA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

COCCIA LORENZO(AREZZO)

EKLU SHAKA MAWULI(AREZZO)

PATTARELLO EMILIANO(AREZZO)

QUARANTA DANILO(ASCOLI)

BENASSAI FRANCESCO(CAMPOBASSO)

DI STEFANO LORENZO(CAMPOBASSO)

ROSSI ALESSANDRO(LEGNAGO SALUS)

VIERO FEDERICO(LEGNAGO SALUS)

BORSOI MATTEO(PINETO)

PRETATO MATTIA(PONTEDERA)

ANTENUCCI MIRCO(SPAL)

CAPUANO MARCO(TERNANA)

TCHEUNA RODRICK(CARPI)

SABBIONE ALESSIO(LUCCHESE)

JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO(MILAN FUTURO)

ANGELLA GABRIELE(PERUGIA)

CANGIANO GIANMARCO(PESCARA)

MORUZZI BRANDO(PESCARA)

COPPOLA FRANCESCO(VIS PESARO)

OKORO ALVIN OBINNA(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DEL FABRO DARIO(AREZZO)

GAGLIOLO RICCARDO(ASCOLI)

SPALLUTO SAMUELE FRANCES(CAMPOBASSO)

PELAGATTI CARLO(LEGNAGO SALUS)

RIGON ANDREA(LEGNAGO SALUS)

FALBO LUCA(RIMINI)

MEGELAITIS LINAS(RIMINI)

CLEMENZA LUCA(SESTRI LEVANTE)

MONTEBUGNOLI MATTEO(SESTRI LEVANTE)

RAGGIO GARIBALDI SILVANO(SESTRI LEVANTE)

SIAS FRANCESCO(SESTRI LEVANTE)

SAPORETTI SIMONE(CARPI)

CAMARDA FRANCESCO(MILAN FUTURO)

SANDRI MATTIA(MILAN FUTURO)

CISCO ANDREA(PERUGIA)

ZOIA RICCARDO(VIS PESARO)