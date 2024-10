Serie D – Girone F: Spagna squalificato per 7 giornate

L'attaccante della Civitanovese ha ricevuto una maxi squalifica dopo il rosso rimediato contro il Notaresco.

Il fatto risale alla sfida disputata domenica al Polisportivo, due minuti dopo il vantaggio ospite. L'attaccante è stato squalificato per 7 giornate per aver “a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con un calcio, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al Direttore di gara e, ponendogli le mani sul petto, gli rivolgeva espressione offensiva”.

Di seguito tutte le altre decisioni del Giudice Sportivo:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 700,00 CIVITANOVESE CALCIO

Per avere propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo, intonato cori offensivi e minacciosi all'indirizzo della Terna Arbitrale. (R AA )

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

PIERDOMENICO ROBERTO(CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

BOLZAN RUBEN(FERMANA F.C. SSD A R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

SPAGNA STEFANO(CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DRAGHI MATIAS NICOLAS(CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)

MANTINI GIORGIO(L’AQUILA 1927 SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

SARE ABDOUL AZIZ(ANCONA S.S.C. A.S.D.)

GIMENEZ ALAN DAMIAN(CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)

BIANCHIMANO ANDREA(FERMANA F.C. SSD A R.L.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

ALLUCI MATTEO(ANCONA S.S.C. A.S.D.)

VECHIARELLO ALEJO MARCO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

BARONE VINCENZO(CALCIO TERMOLI 1920)

MIOTTO ALESSANDRO(CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

FRANZESE PAOLO(CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)

CIPOLLETTI DAVIDE(CITTA’ DI TERAMO1913SRLSSD)

FERRAIOLI EMANUELE(CITTA’ DI TERAMO1913SRLSSD)

PIERFEDERICI GIANMARCO(CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

VISCIANO IVAN(CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

TOMBA ALESSANDRO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

ROMIZI MARCO AUGUSTO(FERMANA F.C. SSD A R.L.)

ARRIGONI MAROCCO ANDREA(NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

FORMICONI GIOVANNI(NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

SPEZZANO COSIMO FRANCESC(RECANATESE SSD A RL)

FILI GIUSEPPE(SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BOCCARDI FILIPPO(ANCONA S.S.C. A.S.D.)

TONELLI SIMONE(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

D’ALESSANDRO MATTEO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

SEVERINI MIRCO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

SICIGNANO PIETRO(CALCIO TERMOLI 1920)

MORGANTI JACOPO(CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)

GIBILTERRA GABRIELE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

BAUMWOLLSPINNER IVAN(CITTA’ DI TERAMO1913SRLSSD)

ESPOSITO FRANCESCO(CITTA’ DI TERAMO1913SRLSSD)

PAVONE FABIAN(CITTA’ DI TERAMO1913SRLSSD)

BUONAVOGLIA SALVATORE(CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

MACAROF FACUNDO GABRIEL(CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

PASSALACQUA MARCO(CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)

MARUCCI STEFANO(FERMANA F.C. SSD A R.L.)

BIANCHI LORENZO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

CAMILLONI NICOLA(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

CONTI MASSIMO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

BANEGAS PABLO EZEQUIEL(L’AQUILA 1927 SSDARL)

PESARESI LORENZO(RECANATESE SSD A RL)

SBAFFO ALESSANDRO(RECANATESE SSD A RL)

PELLEGRINI THOMAS(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

ORFANO MARCO(SAMBENEDETTESE SSDARL)

PINTO ANTONIO(SORA CALCIO 1907)

SIMONCELLI ALDO(SORA CALCIO 1907)