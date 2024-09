Benevento. Lanciata l'iniziativa "conosciAMO BENEVENTO"

Il Benevento Calcio è lieto di annunciare l'inizio dell'iniziativa "conosciAMO BENEVENTO", un progetto che si svolgerà da ottobre 2024 a giugno 2025 e che mira a promuovere il club giallorosso nei comuni della provincia, avvicinando la squadra alle comunità locali, con un'attenzione particolare verso gli studenti delle scuole. Grazie a 14 appuntamenti in diverse provincie, l'evento intende rafforzare il legame tra il Benevento Calcio e il suo territorio, trasmettendo i valori del calcio e l'amore per il club.

Calendario degli appuntamenti confermati: ottobre - dicembre 2024

I primi tre appuntamenti, già confermati, si terranno nei seguenti comuni:

1. Mercoledì 16 ottobre 2024 – Montefalcone di Valfortore

2. Mercoledì 6 novembre 2024 – San Giorgio La Molara

3. Giovedì 5 dicembre 2024 – Montesarchio

Appuntamenti da gennaio a giugno 2025

Gli eventi successivi avranno luogo nei seguenti comuni, con date precise che saranno confermate a partire da gennaio 2025:

- Calvi

- Colle Sannita

- Faicchio

- Ponte

- Luzzano

- Telese Terme

- Bucciano

- Paolisi

- Puglianello

- Cervinara

- Apice

Programma degli eventi

Ogni appuntamento seguirà un programma suddiviso tra mattina e pomeriggio:

Mattina (9:00 - 12:00): Gli studenti delle scuole locali incontreranno due giocatori della prima squadra, un membro dello staff tecnico e due dirigenti del Benevento Calcio. Durante gli incontri, verranno trattati temi importanti come il rispetto, la disciplina, la carriera nel mondo del calcio e l'importanza dell'istruzione. Inoltre, in ogni comune verrà illustrata l'importanza di tutto il territorio sannita e limitrofo, evidenziando il legame profondo tra il Benevento Calcio e le diverse realtà locali.

Pomeriggio (15:00 - 17:00): Partita amichevole tra la prima squadra del Benevento Calcio e una squadra dilettantistica locale. Saranno presenti le autorità locali e i tifosi, e al termine della gara i giocatori si fermeranno per foto e autografi, soprattutto con i più giovani.

L'iniziativa vedrà la partecipazione attiva dei sindaci e degli assessori allo sport dei comuni coinvolti, favorendo un dialogo diretto tra il club e le comunità locali. Gli incontri mattutini nelle scuole offriranno anche l'opportunità di spiegare l'importanza del calcio come strumento di coesione sociale e di valorizzazione del territorio sannita.

"conosciAMO BENEVENTO" non sarà solo un evento sportivo, ma un'occasione per far conoscere più da vicino i valori del calcio e creare un legame ancora più forte tra il Benevento Calcio e i tifosi di tutta la provincia. Ogni incontro sarà un momento speciale di condivisione e coinvolgimento con le comunità locali, che sono parte integrante del percorso del club.

Il Benevento Calcio invita tutte le comunità a partecipare e a vivere questa straordinaria esperienza insieme ai propri beniamini.