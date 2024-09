Pro Vercelli-Lecco 3-2, le bianche casacche vincono in rimonta

Sembrava tutto apparecchiato per sancire ufficialmente la crisi della Pro Vercelli ma le bianche casacche rimontano due reti e battono il Lecco tre a due, un successo che dà ossigeno alla formazione di Cannavaro dopo le quattro sconfitte di fila e il brutto derby giocato martedì scorso. Mastica amaro il Lecco che con un successo avrebbe potuto avvicinare la vetta, rimane una delle squadre più forti del girone ma i cinque gol subiti nelle ultime due partite devono far riflettere mister Baldini.

Il Lecco scatta due a zero, la Pro Vercelli finisce la prima frazione in parità Dopo una fase di studio il Lecco passa in vantaggio, Galeandro con un sinistro sul primo palo beffa Rizzo; al 21’ l’ex Bunino va vicino al pareggio, il suo diagonale fa la barba al palo, sulla ripartenza il Lecco trova il raddoppio, assist di Galeandro per Sipos che batte per la seconda volta Rizzo. La Pro riapre la partita al 36’, a mettere la sua firma il solito Comi con un destro in area, per lui quarto centro stagionale; prima dell’intervallo la Pro Vercelli pareggia, Iotti con una splendida conclusione da oltre trenta metri non lascia scampo a Furlan, finisce due a due un primo tempo divertente e con quattro reti.

L’arbitro nega la rimonta agli azzurri La ripresa si apre con un destro di Galli che non inquadra la porta, all’11’ colpo di testa di Comi, blocca Furlan; al 15’ Bunino sugli sviluppi di un calcio d’angolo manda fuori, risponde Ilari con un sinistro che fa correre i brividi a Rizzo, al 27’ viene assegnato un calcio di rigore alla Pro Vercelli per un dubbio fallo di Galli su Bunino, lo stesso giocatore di casa si incarica della battuta e spiazza Furlan. Il Lecco fa troppo poco, la Pro Vercelli rimane in dieci in pieno recupero per un’ingenuità di Sow ma porta a casa un successo fondamentale.

PRO VERCELLI-LECCO 3-2

Marcatori: 14’Galeandro (L), 21’Sipos (L), 36’Comi (P), 45’Iotti (P), 28’st Bunino (P) su rigore.

Pro Vercelli: Rizzo, Clemente, Marchetti, De Marino, Vigiani (42’st Iezzi), Iotti, Louati, Carosso (26’st Pino), Rutigliano (26’st Sow), Bunino (42’st Coppola), Comi. All. Cannavaro

Lecco: Furlan, Stanga (38’st Louakima), Celjak, Battistini, Kritta (30’st Mendoza), Beghetto, Galli, Ilari, Dore (13’st Gunduz), Galeandro (30’st Tordini), Sipos (13’st Zuberek). All. Baldini

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Note: Corner 3-3. Ammoniti Carosso per la Pro Vercelli, nessuno per il Lecco. Espulso Sow al 47’ del secondo tempo per condotta irregolare.