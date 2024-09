Alcione-Novara 2-1, incredibile k.o per gli azzurri

Serata da dimenticare quella di ieri per il Novara, gli azzurri creano una decina di occasioni da rete, gli viene tolto un gol ed escono sconfitti due a uno contro un Alcione che ha fatto il minimo sindacale. Non basta la miglior prestazione stagionale degli azzurri che vanno sotto uno a zero per un clamoroso errore di Minelli, subiscono il due a zero ma non si arrendono e nel finale trovano due reti con Ganz, la seconda non valutata tale dal direttore di gara.

Primo tempo pazzo, Alcione in vantaggio non tirando praticamente mai Parte bene il Novara, al 17’ Ongaro serve Manseri che scarica addosso a Bacchin che salva la sua porta, sulla ribattuta gli azzurri non trovano la deviazione vincente; al 31’ ancora Manseri inizia l’azione, concludono Ongaro e Donadio ma Bacchin è ancora attento. Alla prima occasione l’Alcione passa in vantaggio, clamoroso errore di Minelli che esce senza senso, l’ex Bagatti tocca appena la sfera e beffa il portiere novarese e Agyemang che non riesce ad evitare la rete; al 41’ clamorosa traversa di Khailoti con una gran conclusione dalla distanza, prima dell’intervallo Dimarco sfiora l’autorete su cross di Ongaro, Bacchin si salva in qualche modo, primo tempo incredibile, l’Alcione è in vantaggio senza aver praticamente tirato in porta.

L’arbitro nega la rimonta agli azzurri Il Novara dopo la pausa è meno brillante e scottato dal risultato del primo tempo, ci vuole il due a zero di Palombi al 20’ con un gran destro da fuori area per svegliare gli azzurri, ci provano Donadio, Ongaro e Gerardini, al 34’Pio Loco impegna severamente Minelli che evita il tris, al 37’ il nuovo entrato Ganz servito da Agyemang sul filo del fuorigioco accorcia le distanze con un preciso diagonale, al 41' il destro di Agyemang non inquadra la porta, al 43' la deviazione sotto misura di Ganz vale il due a due per tutti tranne che per il direttore di gara che non valuta dentro il tocco dell’ex Como, protesta il Novara ma il risultato finale lo condanna ad una amara sconfitta.

ALCIONE-NOVARA 2-1

Marcatori: 35’Bagatti (A), 20’st Palombi (A), 37’st Ganz (N).

Alcione: Bacchin, Chierichetti, Pama (14’st Bright), Dimarco (29’st Miculi), Bertoni (14’st Bonaiti), Pirola, Marconi (12’st Pessolani), Invernizzi (32’st Boscariol), Stabile, Bagatti, Palombi. All. Cusatis

Novara: Minelli, Bertoncini (27’st Cannavaro), Riccardi, Donadio (27’st Ganz), Ongaro, Khailoti, Calcagni (35’st Jelenic), Ranieri (19’st Di Munno), Ghiringhelli (19’st Gerardini), Manseri, Agyemang. All. Gattuso

Arbitro: Tropiano di Bari.

Note: Corner 2-9. Ammoniti Di Marco per l’Alcione, Bertoncini per il Novara.