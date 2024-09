Serie C - Girone B: le decisioni del Giudice Sportivo

Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della 6ª giornata. Una turno di squalifica per i due espulsi di giornata, Ryder Matos (foto) del Perugia e Odjer Moses della Pianese. Di seguito tutte le decisioni adottate:

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

BRAGLIA PIERO(CAMPOBASSO)

FORMISANO ALESSANDRO(PERUGIA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

TAURINO ROBERTO (GUBBIO)

STELLONE ROBERTO(VIS PESARO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BLANCO VITO(CAMPOBASSO)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MATOS SANTOS PINTO RYDER(PERUGIA)

per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a gioco in svolgimento, protestava pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva per dissentire nei confronti di una sua decisione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ODJER MOSES(PIANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

ANTONI EDOARDO(LUCCHESE)

BARTOLOMEI PAOLO(PERUGIA)

CORBARI ANDREA(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

GUCCIONE FILIPPO(AREZZO)

MASTINU GIUSEPPE(TORRES)

BOSISIO MARCO(CAMPOBASSO)

PELLACANI FILIPPO(PESCARA)

LANGELLA CHRISTIAN(RIMINI)

ARENA MATTEO(SPAL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

VALENTINI NAHUEL(SESTRI LEVANTE)

CASINI RICCARDO(TORRES)

DAMETTO PAOLO(TORRES)

DIABY ABOUBAKAR(LEGNAGO SALUS)

SAPORITI EDOARDO(LUCCHESE)

SELVINI ALESSANDRO(LUCCHESE)

CHESTI FRANCESCO(PIANESE)

LOIACONO GIUSEPPE(TERNANA)

BERTINI MARCO(ASCOLI)

CELESIA CHRISTIAN(CAMPOBASSO)

PELLITTERI ALESSANDRO(CAMPOBASSO)

FORAPANI MARCO(CARPI)

ROSSINI MATTEO(CARPI)

CUENCA MARTINEZ HUGO FRANCISCO(MILAN FUTURO)

MINOTTI GABRIELE(MILAN FUTURO)

VITERITTI ORLANDO(MONOPOLI)

GIUNTI GIOVANNI(PERUGIA)

PIEROZZI EDOARDO(PESCARA)

BAGGI FEDERICO(PINETO)

CORONA GIACOMO(PONTEDERA)

CINQUEGRANO SIMONE(RIMINI)

BUCHEL MARCEL(SPAL)

DI PAOLA MANUEL(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

EKLU SHAKA MAWULI(AREZZO)

TROMBINI LUCA(AREZZO)

DAVID ANTONIO(GUBBIO)

GIOVANNINI ROMEO GIACOMO(GUBBIO)

DEMIROVIC ELIAN(LEGNAGO SALUS)

CALABRESE BERNARDO(CAMPOBASSO)

DI STEFANO LORENZO(CAMPOBASSO)

CONTILIANO NICOLO(CARPI)

SORZI MATTEO(CARPI)

ZAGNONI DAVIDE(CARPI)

SIA DIEGO(MILAN FUTURO)

ANGELLA GABRIELE(PERUGIA)

LISI FRANCESCO(PERUGIA)

DE SANTIS SIMONE(PINETO)

PRETATO MATTIA(PONTEDERA)

VAN RANSBEECK KENNETH(PONTEDERA)

UBALDI LEONARDO(RIMINI)

MIGNANELLI DANIELE(SPAL)

RAO EMANUELE(SPAL)