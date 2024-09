Un brodino importante

Una partita brutta come quella di ieri sera si apre ad un miliardo di valutazioni, tante sicuramente sbagliate. Partiamo da quelle positive, è arrivata la prima vittoria, è arrivato il primo gol, tutto questo in un derby contro una formazione chiusa fin dal riscaldamento e avendo preparato la partita con sulle spalle il macigno della terribile notizia della scomparsa del nostro direttore sportivo; c’erano i presupposti per crollare a livello psicologico ed invece la squadra ha risposto con una prova sotto il punto di vista della concentrazione e dell’attenzione encomiabile.

Ci potrà sbloccare questo risultato? Spero di sì, credo di sì perché onestamente non andremo sabato sera sul campo dell’Alcione con l’assillo di dover vincere a tutti i costi, anche se i tre punti sarebbero graditi; un ultimo aspetto che voglio mettere in evidenza è la fase difensiva, con Virtus Verona, Lecco e Pro Vercelli abbiamo davvero concesso il minimo sindacale ai nostri avversari, questo probabilmente condiziona la nostro disperata ricerca di gol.

Passiamo alla prestazione, non possiamo dire di aver creato occasioni su occasioni, spesso la nostra ragnatela di passaggi è infinita e non mettiamo nelle condizioni i nostri attaccanti di provare a rendersi pericolosi; onestamente ieri prima del gol non abbiamo creato un pericolo con un’azione manovrata, le uniche occasioni sono sull’errore della Pro che ha liberato Ganz e sul cross di Agyemang che per poco non è stato deviato nella rete avversaria; pochissimo e dopo l’uno a zero nonostante gli spazi non è cambiato molto, anzi abbiamo anche rischiato qualcosa, mi riferisco ai cinque-sei cross messi in area dalla Pro.

Concordo con le parole di Gattuso nel post partita, sono passate quasi inosservate ma il nostro mister ha detto che abbiamo una rosa lunga ma che l’undici titolare, al momento, è inferiore a quello del girone di ritorno scorso; siamo meno forti rispetto a una squadra da metà classifica, su questo dobbiamo riflettere attentamente, eravamo migliorati notevolmente rispetto all’andata (e non ci voleva molto) ma come ho già scritto altre volte togli Urso, Lorenzini e Bentivegna e sono dolori se non li sostituisci adeguatamente. Rimango dell’idea che prima o poi qualche nuovo arrivo riuscirà a ritagliarsi un po' di spazio, che Ganz crescerà di condizione e che arriverà qualche gol da Morosini, per adesso sono moderatamente ottimista ma spero non si ripetano prestazioni come quella di ieri.

Forza Novara Sempre!!!