Novara-Pro Vercelli 1-0, Bertoncini decide il derby delle risaie

Una rete di Bertoncini allo scoccare dell’ora di gioco decide il derby tra Novara e Pro Vercelli e regala la prima vittoria stagionale agli azzurri, un successo tutto sommato meritato arrivato al termine di una partita di rara bruttezza che ha visto le due squadre regalare pochissime emozioni al pubblico presente.

Un derby da sbadigli, lo zero a zero è inevitabile Primo tempo noioso e senza occasioni per mezzora, da segnalare al 34’ una conclusione di Morosini troppo debole per impensierire Rizzo, al 36’ clamoroso pasticcio difensivo della Pro, Ganz a porta vuota si fa deviare il tiro strozzando l’urlo del “Piola”, è l’unico sussulto di una prima frazione da dimenticare con un Novara che fatica a rendersi pericoloso e una Pro Vercelli di un’inconsistenza rara.

Un gol da tre punti per Bertoncini Il primo squillo della ripresa è di Agyemang la cui conclusione è deviata in corner da De Marino con qualche brivido. Al 15’ il Novara passa in vantaggio, Di Munno lavora un bel pallone sulla sinistra e crossa per Riccardi che colpisce il palo, il più lesto è Bertoncini che interrompe il digiuno di reti della formazione azzurra. Al 23’ il primo tiro della Pro Vercelli, Emmanuello dalla distanza costringe Minelli ad un intervento con i pugni. Finale di partita piatto come il resto del match, il Novara può festeggiare tre punti brutti ma fondamentali.

NOVARA-PRO VERCELLI 1-0

Marcatore: 15'st Bertoncini.

Novara (3-5-2): Minelli; Bertoncini, Riccardi, Khailoti; Donadio (33’st Ghiringhelli), Calcagni, Ranieri, Di Munno, Agyemang; Ganz (19’st Ongaro), Morosini (33’st Manseri). A disposizione: Negri, Desjardins, Migliardi, Brkic, Jelenic, Attanasio, Cannavaro, Koblar, Camolese, Basso. All. Gattuso.

Pro Vercelli (3-5-2): Rizzo; Clemente (37’st Biagetti), Marchetti, De Marino; Pino (13’st Carosso), Iotti, Emmanuello, Louati (37’st Coppola), Iezzi (37’st Sow); Comi, Schenetti (13’st Rutigliano). A disposizione: Passador, Dell’Aquila, Gheza, Cugnata, Sbraga, Contaldo, Ronchi, Vigiani, Anton, Serpe. All. Cannavaro.

Arbitro: Turrini di Firenze.

Note: Corner 5-2. Ammoniti Ranieri, Calcagni e Ghiringhelli per il Novara, Clemente per la Pro Vercelli. Spettatori 3096, 1241 abbonati e 1855 paganti.