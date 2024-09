Serie C - Girone B: le decisioni del Giudice Sportivo

Queste le decisioni del Giudice Sportivo avv. Palazzi riferite alle gare della 5ª giornata. Eccole nel dettaglio

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

PESCARA - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:

dal Settore Curva Sud, all’11° ed al 54 ° minuto, due petardi di media potenza che sono esplosi nel recinto di gioco, senza conseguenze;

dal Settore Tribuna Adriatica Centrale, due petardi di media potenza il primo dei quali è esploso nel recinto di gioco, al 14° minuto a circa 6/7 metri dall’Assistente Arbitrale n. 2, senza colpirlo, e l’altro al 56° minuto all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 1.000,00

VIS PESARO - A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, una bottiglietta di plastica vuota indirizzata verso l’Assistente Arbitrale n. 1, senza colpirlo;

B) per avere uno dei suoi raccattapalle, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto lanciando un pallone in testa al portiere della squadra avversaria mentre stava per effettuare un rinvio dal fondo.

CARPI - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza provocare conseguenze, e due fumogeni nel recinto di gioco che provocavano la bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario posto a bordo campo.

AMMENDA € 500,00

GUBBIO - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 22° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze.

AMMENDA € 200,00

SPAL - per avere alcuni dei suoi sostenitori (40%) presenti nel Settore Curva Ovest, intonato, al 53° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte.

AMMENDA € 100,00

TERNANA - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della Tribuna Ospiti.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALDINI MATTIA (PESCARA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, sbracciando per protestare nei confronti di una sua decisione.

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FORMISANO ALESSANDRO (PERUGIA)

DOSSENA ANDREA (SPAL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BALDINI SILVIO (PESCARA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRISON FILIPPO (LUCCHESE)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva saltando con entrambi i piedi tesi colpendolo all’altezza della tibia.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

POLIDORI MATTIA (PIANESE)

DI MARIO STEFANO (VIRTUS ENTELLA)

DUTU EDUARD (PINETO)

BARTOLOMEI PAOLO (PERUGIA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

D’UFFIZI SIMONE (ASCOLI)

PALMISANI LORENZO (LUCCHESE)

LAZZARINI MIRKO (AREZZO)

RIGHETTI SAMUELE (AREZZO)

PROIETTI MATTIA (GUBBIO)

TOMMASINI CHRISTIAN (GUBBIO)

AMADIO STEFANO (PINETO)

MARAFINI ANDREA (PINETO)

PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)

AMBROSINI MICHELE (PONTEDERA)

CIANCI PIETRO (TERNANA)

CORRADINI GIOVANNI (TERNANA)

MASTINU GIUSEPPE (TORRES)

ESEMPIO STEFANO (TURRIS)

CANNAVO’ KEVIN (VIS PESARO)

FALL MBARICK (MILAN FUTURO)

PARIGI GIACOMO (RIMINI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CURADO MARCOS (ASCOLI)

MARSURA DAVIDE (ASCOLI)

QUARANTA DANILO (ASCOLI)

VARONE IVAN (ASCOLI)

CATANESE GIOVANNI (LUCCHESE)

FEDATO FRANCESCO (LUCCHESE)

GASBARRO ANDREA (LUCCHESE)

LIPANI IACOPO (VIRTUS ENTELLA)

PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA)

BENASSAI FRANCESCO (CAMPOBASSO)

FOSSATI DANIEL (GUBBIO)

DIABY ABOUBAKAR (LEGNAGO SALUS)

NOCE MARIO (LEGNAGO SALUS)

GAGLIARDI LORENZO (PONTEDERA)

VALENTINI NAHUEL (SESTRI LEVANTE)

CAPUANO MARCO (TERNANA)

CASINI RICCARDO (TORRES)

DAMETTO PAOLO (TORRES)

DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

NICASTRO FRANCESCO (VIS PESARO)

PULETTO FILIPPO (CARPI)

VERZA NICOLO (CARPI)

BOZZOLAN ANDREA (MILAN FUTURO)

CUENCA MARTINEZ HUGO FRANCISCO (MILAN FUTURO)

ZEROLI KEVIN (MILAN FUTURO)

GIUNTI GIOVANNI (PERUGIA)

MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)

POLIZZI MATTEO (PERUGIA)

FERRARIS ANDREA (PESCARA)

PIEROZZI EDOARDO (PESCARA)

VALZANIA LUCA (PESCARA)

CINQUEGRANO SIMONE (RIMINI)

KARLSSON OTTAR MAGNUS (SPAL)