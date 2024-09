Ci ha lasciato Christian Argurio, DS del Novara FC

Dopo ore di angoscia in casa Novara, la brutta notizia è arrivata rompendo ogni speranza: Christian Argurio, Direttore Sportivo del Novara FC ci lascia all’età di 52 anni dopo un ricovero d’urgenza in rianimazione all’Ospedale Maggiore di Novara dove versava in condizione gravissime dopo un attacco cardiaco che lo ha colpito nella giornata di martedì scorso.

Messinese di origine inizia la sua carriera con l’incarico di team manager e direttore sportivo nella Messina Peloro passando all’Udinese come responsabile scouting dal 2008 al 2011, come osservatore del Bari l’anno successivo e ancora come responsabile scouting a Catania divenendone poi direttore sportivo dal 2016 al 2019. Osservatore della Juventus e Ds dell’Akragas e del Messina arriva allo Hajduk Spalato come responsabile scouting e allo NK Istra che lascia per approdare al Novara nel febbraio di quest’anno su fiducia di Pietro Lo Monaco.

La redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia e alla società in questo momento così triste e doloroso.