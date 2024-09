Caldiero Terme-Pro Vercelli 4-1, brusco scivolone della Pro

Seconda sconfitta consecutiva per la Pro Vercelli che perde nettamente quattro a uno sul campo del Caldiero Terme, uno stop senza attenuanti per la peggior prestazione delle bianche casacche in questo avvio di stagione.

La cronaca Subito in vantaggio i padroni di casa, gran sinistro a giro di Marras che non lascia scampo a Rizzo, al 6’ Fasan da posizione defilata sfiora il raddoppio, al 17’ da un errore della Pro nasce la chance per Cazzadori che aggira Rizzo ma trova solo l’esterno della rete. E’ un monologo del Caldiero Terme, Marras serve Fasan che dopo aver superato due difensori trova sulla sua strada un ottimo Rizzo, al 29’ si vede finalmente la Pro Vercelli con Rutigliano che non inquadra la porta. Ci provano Comi e Schenetti ma è il Caldiero a trovare il raddoppio con Mondini che su assist di Marras supera Rizzo, prima dell’intervallo Sbraga di testa va vicino all’uno a due.

Secondo frazione dai ritmi più bassi, al 22’ Louati viene anticipato di un soffio, sul prosieguo dell’azione la conclusione di Vigiani termina fuori; al 23’ lo stesso Vigiani commette fallo su Lanzi, calcio di rigore per il Caldiero che viene trasformato da Zerbato. Due minuti più tardi Comi con un gran colpo di testa accorcia le distanze, lo stesso Comi al 33’ potrebbe riaprire la partita ma il suo tentativo sfiora il due a tre, è l’ultimo sussulto della Pro che subisce l’uno a quattro al 40’ con Fasan.