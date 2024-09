Gattuso “A volte se gli arbitri sbagliano fanno dei danni enormi”

Dopo un’ altra partita a corto di reti, mister Giacomo Gattuso nel post conferenza sfoga l’ingiustizia subita per un rigore non dato mettendo inoltre fine al silenzio voluto dalla società.

Lo sfogo “È già la seconda volta che subiamo errori gravi. La settimana scorsa con la Virtus un rigore netto non dato e oggi contro il Lecco. Sono punti pesanti, con sei punti in più la situazione ora sarebbe differente. È tutto documentato, con le immagini televisive. Ganz stava per colpire di testa ed è stato clamorosamente spinto da dietro, in un contesto dove tutti erano piazzati bene per fischiare. Addirittura, la settimana scorsa, il nostro rigore contro l’ha segnalato il guardalinee. Oggi con sette punti in classifica il Novara avrebbe evitato critiche, sulla squadra e sull’allenatore. Cambia totalmente lo scenario.”

Danni enormi “A volte se gli arbitri sbagliano fanno dei danni enormi. Gli errori possono starci, non sto dando la colpa all’arbitro, ma questi per noi sono punti pesanti che ci sono stati sottratti perché a cambiare non è solo la classifica ma anche l’umore”.

Nervoso “Avremmo anche potuto perdere perché in qualche situazione sarà stato più bravo il Lecco, ma tutto questo genera grande nervosismo e soprattutto non ci fa restare sereni. La squadra oggi è parsa contratta, a tratti frenetica, ma ha anche lottato ogni singolo giocatore e tutti hanno dato il massimo”.

Il rosso di Gerardini “Gerardini si è lamentato con l’arbitro dicendogli che quello su Ganz era un fallo clamoroso. Non possiamo farci nulla, dobbiamo accettare la decisione. Pensiamo a riprendere energie e il nostro cammino”.

Amarezza “Si è vista la classica partita di Serie C dove il Lecco si presentava da squadra costruita per stare fra le prime cinque. Si è trattato di una partita equilibrata, con molti scontri fisici in una partita tosta. Abbiamo difeso bene, così come anche loro, ci siamo annullati l’un con l’altro ma questo non vuol dire che abbiamo fatto una brutta partita. Potevamo tornare a casa con un risultato differente, non perché sul campo meritassimo di vincere, quanto per un episodio talmente evidente che ci dà tanto, tanto fastidio”.

Scelte “Ho schierato Manseri sulla destra perché contavo di metterli in difficoltà nell’uno contro uno, quella era l’idea. Con un giocatore molto bravo nell’uno contro uno negli ultimi metri si poteva creare loro qualche grattacapo. Avremmo potuto fare meglio, il motivo di questa scelta è stato quello”.

Cannavaro titolare “Senza Khailoti avevo un dubbio su chi schierare e ho optato per lui (Adrian Cannavaro, n.d.r.) e per le sue caratteristiche, diverse da quelle dei compagni, un po’ più dinamico contro attaccanti avversari di qualità. Sono contento per lui, è un ragazzo che è cresciuto tanto e sapevo che avrebbe potuto fare una buona partita. Così è stato, se lo merita”.