E' Kuzmanovic l'ultima idea del NovaRomentin

Mancava ancora qualcosa alla rosa affidata a Pablo Gonzalez, partita con il piede sbagliato nel girone A di Serie D racimolando un solo punto nelle prime due uscite stagionali in campionato (il pari interno con il Derthona seguito dalla sconfitta in casa del Vado dell'ultimo weekend), e la dirigenza del Novaromentin ha identificato questo tassello con il difensore classe '04 Dejan Kuzmanovic.

Doppio passaporto franco-serbo, Kuzmanovic è un prodotto del calcio francese avendo costruito tutto il proprio curriculum nei settori giovanili d'Oltralpe. Nativo di Lione, a 15 anni è entrato nel settore giovanile del Monaco svolgendo tutta la trafila fino alla formazione Under 21 ma senza mai esordire nella prima squadra monegasca. Risolto il proprio legame con il club del Principato, Kuzmanovic ha scelto l'Italia e il Novaromentin per il suo esordio tra i grandi e potrebbe già essere a disposizione per il match infrasettimanale che vedrà l'Oltrepò al "Beretta e Muttini".

Il difensore ha all'attivo anche alcune presenze con le nazionali giovanili serbe di cui ha scelto di difendere i colori approfittando del legame sentito forse la terra d'origine dei genitori.