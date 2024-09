Novara-Lecco 0-0, azzurri senza gol e senza un rigore netto

Secondo punto stagionale per il Novara che pareggia zero a zero con il Lecco e muove la classifica solo di un punto, un risultato giusto ma su cui pesa la mancata assegnazione al novantesimo di un netto calcio di rigore su Ganz, un episodio che poteva dare il primo gol e la prima vittoria alla formazione di Gattuso. Ora Calcagni e compagni sono attesi dall’anticipo di venerdì a Busto Arsizio contro la Pro Patria.

Il gol è ancora una chimera per gli azzurri Novara pericoloso al 4’, cross di Morosini per Ongaro che manca la deviazione vincente, le due squadre si temono e si affrontano prevalentemente a centrocampo, al 26’ destro di Morosini dal limite dell’area insidioso, blocca Furlan. Morosini è il più vivace del Novara, al 31’ una sua ripartenza viene conclusa con una conclusione centrale che non crea troppi patemi a Furlan; la prima frazione termina sullo zero a zero, settimo tempo consecutivo senza reti per gli azzurri.

Il Novara protesta per un mancato rigore al novantesimo Prima parte di secondo tempo di rara bruttezza, al 23’ un colpo di testa di Calcagni su angolo di Gerardini non inquadra la porta, al 26’ pericoloso il nuovo entrato Gunduz che si accentra e lascia partire un destro velenoso che non termina lontano dal palo di Minelli. Al 34’ sinistro debole di Gerardini che finisce tra le braccia di Furlan, al 40’ punizione dal limite alta di Lepore, Novara vicino al gol al 41’, Ongaro ruba una palla al limite e con il sinistro sfiora la traversa, al 45’ i padroni di casa protestano per un fallo su Ganz apparso netto, gli azzurri si innervosiscono, rischiano di prendere un gol in contropiede, Gerardini si fa espellere e il match finisce tra le proteste dei tifosi novaresi.

NOVARA-LECCO 0-0

Novara (3-5-2): Minelli; Lancini, Cannavaro, Bertoncini; Manseri (11’st Donadio), Di Munno, Ranieri (11’st Gerardini), Calcagni, Agyemang; Ongaro, Morosini (31’st Ganz). A disposizione: Desjardins, Migliardi, Cancola, Riccardi, Brkic, Jelenic, Attanasio, Ghiringhelli, Koblar, Owusu, Camolese, Basso. All. Gattuso

Lecco (4-3-3): Furlan; Lepore, Battistini, Marrone, Beghetto (1’st Kritta); Frigerio, Ilari, Di Gesù (29’st Galli); Galeandro (45’st Padila), Sipos (23’st Rocco), Tordini (23’st Gunduz). A disposizione: Fall, Dalmasso, Celjak, Dore, Stanga, Zuberek, Ceola. All. Baldini

Arbitro: Zoppi di Firenze.

Note: Corner 3-6. Ammoniti Agyemang, Ranieri, Lancini, Morosini, Di Munno e Ongaro per il Novara, Tordini e Galeandro per il Lecco. Espulso Gerardini al 47’ del secondo tempo per proteste. Spettatori 2217, 1241 abbonati e 976 paganti.