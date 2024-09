Team Altamura-Benevento 0-2: decidono Berra e Lanini nel finale

Il Benevento sbanca il "San Nicola" di Bari superando 2-0 il Team Altamura al termina di una partita brutta dalla quale i ragazzi di Auteri sono riusciti a trarre il massimo.

Il tecnico della Strega cambia ancora gli interpreti in attacco: c'è Perlingieri dal 1' con, a supporto, Lamesta, Acampora e Manconi. Gli avversari rispondono con Molinaro unica punta e Gigliotti a comandare la difesa.

Il primo tempo è da sbadigli, le due squadre giocano per lo più a metà campo e, tranne un mancino di Acampora e un tiro di Dipinto nel finale di frazione, i due portieri non vengono mai chiamati in causa.

Nella ripresa la sveglia suona al 53' quando Lamesta, con una punizione dal lato corto di destra dell'area dell'Altamura, coglie la traversa della porta di Pane. Purtroppo le emozioni tornano a latitare fino all'88': corner di Prisco dalla destra, Berra salta più di tutti e mette in rete. Il Benevento non è pago e, nell'ultimo dei 6' di recupero concessi dall'arbitro, punisce gli avversari sbilanciati in attacco: è Lanini a portare, tutto solo, un ottimo contropiede e a depositare il pallone in fondo al sacco con un preciso rasoterra che non lascia scampo a Pane. Al triplice fischio, quindi, il punteggio è di 2-0 per il Benevento sul Team Altamura: i giallorossi si portano a 9 punti in classifica, a -1 dalla vetta occupata dall'Audace Cerignola.