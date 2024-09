Serie D - Girone F: le decisioni del Giudice Sportivo

Decisioni del Giudice Sportivo

Una giornata di stop per Marcheggiani e Sbaffo, i due calciatori della Recanatese, espulsi domenica durante la gara contro la Fermana. I due, non saranno a disposizione di Filippi nella trasferta di domenica in casa della Sambenedettese. Di seguito tutti gli altri provvedimenti del Giudice Sportivo Avv. Merone:

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

GADDA MASSIMO (ANCONA)

SECCARDINI SIMONE (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

FILIPPI GIACOMO (RECANATESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCHEGIANI GIOSUE (RECANATESE)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SARE ABDOUL AZIZ (ANCONA S.S.C. A.S.D.)

FILIPPINI LORENZO (AVEZZANO CALCIO)

CAMILLONI MANUEL (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

MAZZARANI FEDERICO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

MINICUCCI MANEL (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

BARONE VINCENZO (CALCIO TERMOLI 1920)

HUTSOL MARYAN (CALCIO TERMOLI 1920)

FABBRI GIANMARCO (CASTELFIDARDO)

FOSSI DAWIT (CASTELFIDARDO)

DELLA QUERCIA RICCARDO (CHIETI F.C. 1922)

FRANZESE PAOLO (CITTA DI ISERNIA S. LEUCIO)

BRUGARELLO MATTIA (CITTA DI TERAMO1913)

PEPE ALFONSO (CITTA DI TERAMO1913)

PIETRANTONIO MANFREDO (CITTA DI TERAMO1913)

GIANDOMENICO FILIPPO (CIVITANOVESE CALCIO)

BEU XHAFERR (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

TOMBA ALESSANDRO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)

FERRETTI DANIELE (FERMANA F.C.)

TAFA SHAQIR (FERMANA F.C.)

1PANDOLFI RICCARDO (FORSEMPRONESE 1949)

PODRINI FRANCESCO (FORSEMPRONESE 1949)

BRACCIA MATTIA (NOTARESCO CALCIO 1924)

FERRI ROBERTO (NOTARESCO CALCIO 1924)

FORMICONI GIOVANNI (NOTARESCO CALCIO 1924)

KAIAL ANTONIO (NOTARESCO CALCIO 1924)

PULSONI LORENZO (NOTARESCO CALCIO 1924)

FERRANTE EDOARDO (RECANATESE)

MAGINI GIANMARCO (RECANATESE)

ALARI ALBERTO (ROMA CITY F.C.)

BONELLO GABRIELE (ROMA CITY F.C.)

HERNANDEZ PEREZ KILIAN (ROMA CITY F.C.)

EUSEPI UMBERTO (SAMBENEDETTESE)

PEZZOLA LEONARDO (SAMBENEDETTESE)

BAUCO LORENZO (SORA CALCIO 1907)

GEMINI MATTEO (SORA CALCIO 1907)

IPPOLITI GIOVANNI (SORA CALCIO 1907)

STAMPETE SIMONE (SORA CALCIO 1907)