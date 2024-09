Serie C - Girone B: le decisioni del Giudice Sportivo

Queste le decisioni del Giudice Sportivo Avv. Palazzi dopo le gare della terza giornata riferite al girone B, disputate lo scorso fine settimana:

AMMENDA € 1.000,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:

prima dell'ingresso in campo delle squadre, un fumogeno sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

al 43° minuto del primo tempo, durante la sospensione della gara per interruzione del funzionamento dell’impianto di illuminazione, un petardo ed un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

al 28° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:

durante il primo tempo, un fumogeno e due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze;

durante il secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell'ingresso in campo delle squadre, due fumogeni nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

AREZZO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

CUTOLO ANIELLO (AREZZO)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi ingiuriose e irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DOSSENA ANDREA (SPAL)

GALLO FABIO (VIRTUS ENTELLA)

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

NARDINI MAURO (PESCARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFRAZIONE)

BOVE DAVIDE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)

BOSISIO MARCO (CAMPOBASSO)

GERBI ERIK (CARPI)

MUTEBA VINCENZO VENTUR (LEGNAGO SALUS)

RUGGERI GIACOMO (LEGNAGO SALUS)

ANTONI EDOARDO (LUCCHESE)

QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)

PELLACANI FILIPPO (PESCARA)

POLIDORI MATTIA (PIANESE)

ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA)

LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)

LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)

CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

COCCIA LORENZO (AREZZO)

LAZZARINI MIRKO (AREZZO)

PATTARELLO EMILIANO (AREZZO)

ACHIK ISMAIL (ASCOLI)

ALAGNA MANUEL (ASCOLI)

PIERMARINI MATTIA (ASCOLI)

BALDASSIN LUCA (CAMPOBASSO)

CELESIA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)

DI NARDO ANTONIO (CAMPOBASSO)

TOZZUOLO ALESSANDRO (GUBBIO)

ZALLU FRANCESCO (GUBBIO)

AMPOLLINI FEDERICO (LEGNAGO SALUS)

ROSSI ALESSANDRO (LEGNAGO SALUS)

PALMISANI LORENZO (LUCCHESE)

SELVINI ALESSANDRO (LUCCHESE)

CANGIANO GIANMARCO (PESCARA)

CRIALESE CARLO (PESCARA)

TONIN RICCARDO (PESCARA)

AMADIO STEFANO (PINETO)

BRUZZANITI GIOVANNI (PINETO)

FABRIZI LUCA (PINETO)

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN (PINETO)

PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)

TONTI ALESSANDRO (PINETO)

AMBROSINI MICHELE (PONTEDERA)

DE FELICE FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)

ANTENUCCI MIRCO (SPAL)

RADREZZA IGOR (SPAL)

SOTTINI EDOARDO (SPAL)

CIANCI PIETRO (TERNANA)

DE BOER KEES CORNELIS (TERNANA)

LOIACONO GIUSEPPE (TERNANA)

FRANZONI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

GUIU VILANOVA BERNAT (VIRTUS ENTELLA)

MANZI CLAUDIO (VIRTUS ENTELLA)

SANTINI CLAUDIO (VIRTUS ENTELLA)

BENTO MARTINS DE J AFONSO (VIS PESARO)

OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)