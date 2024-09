Serie D 2024/2025: al via una nuova stagione tra passione e novità

La stagione 2024/2025 di Serie D, il principale campionato dilettantistico d'Italia, è pronta a partire. Dopo le anteprime della Coppa, il campionato inizierà ufficialmente domani con l'anticipo Bra-Asti (Girone A) alle ore 15.30. Questo sarà solo l'inizio di una giornata intensa che vedrà in campo altre 166 squadre domenica 8 settembre.

L'avvio domenicale sarà dato dalla sfida Savoia-Atletico Uri (Girone G) alle ore 14.30, seguita da un ricco programma di partite alle 15. Tra gli incontri di rilievo, ChievoVerona-San Giuliano City (Girone B), Dolomiti Bellunesi-Luparense (Girone C) e Forlì-Sammaurese (Girone D), tutti in programma alle ore 16. A completare il quadro, vari match distribuiti fino alla sera, con l'ultima sfida, Martina-Gravina (Girone H), in programma alle 18.30.

Il campionato non prevede solo novità in campo ma anche alcune variazioni di sede. Tra queste, la partita Cittadella Vis Modena-Piacenza (Girone D) che si terrà al Braglia di Modena e Atletico Lodigiani-Anzio (Girone G) che si disputerà a Ladispoli a porte chiuse.

Per la fase post-stagionale confermati i format della passata edizione. I Play off, suddivisi in due turni, vedranno protagoniste le squadre dal 2° al 5° posto, con possibili supplementari in caso di parità. I Play out, invece, coinvolgeranno le squadre classificate dal 15° al 18° nei Gironi A, B e C, e dal 13° al 16° negli altri gironi. Anche qui, in caso di parità, si ricorrerà ai tempi supplementari, con la retrocessione in Eccellenza per la squadra con il piazzamento peggiore.

La nuova stagione promette grande spettacolo e intensità, con squadre e tifosi pronti a vivere ogni emozione del campionato.Il programma completo di domenica qui. https://iamcalcio.it/dirette-1725746400.html