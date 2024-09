Valutazioni non affrettate

Per essere credibili bisogna per prima cosa essere onesti, non mi aspettavo un esordio al “Piola” del genere. Eppure la prima mezz’ora era andata secondo le mie previsioni, possesso più dalla parte dei bergamaschi e noi pronti a colpire quando ne avevamo le possibilità; o la traversa di Calcagni o l’occasione di Di Munno dovevano farci passare in vantaggio, come giustamente ha detto Gattuso nel post partita non puoi creare valanghe di chance da rete prima di segnare. E’ normale che al gol preso dall’Atalanta sia iniziato un match diverso ma fino ad un certo punto, terminato il primo tempo in svantaggio il Novara ha iniziato bene la ripresa e anche qui dobbiamo segnalare che almeno una rete sarebbe dovuta arrivare; il due a zero ha chiuso i conti aprendo il processo a una squadra che da un po' di tempo riceveva solo complimenti; a freddo penso che tante cose si possano fare meglio, parliamo ad esempio dei due destri di Morosini alti due metri sulla traversa, da quella posizione non bisogna per forza fare gol ma centrare la porta è quasi un dovere; c’è molto altro ovviamente, l’allarmismo è esagerato ma comprensibile perché dopo una stagione vissuta in apnea tutti vorremmo vedere un Novara dopo una decina di giornate nella parte sinistra della classifica.

Provo ad individuare il problema più grosso secondo me al momento, praticamente nessuno dei nuovi arrivi sta incidendo in maniera importante sul Novara 2024/2025, alcuni sono in ritardo di condizione, altri non li abbiamo nemmeno visti, essendo già a settembre si sperava in qualcosa di più. In parte anche il mercato invernale è andato così e con il passare delle partite la dirigenza ha avuto ragione, speriamo si ripeta lo stesso copione.

Dobbiamo tornare a casa con dei punti da Verona, possibilmente tre.

Forza Novara Sempre!!!