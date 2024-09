Cannavaro: "Sei punti senza prendere reti, siamo contenti"

Due partite due vittorie per la Pro Vercelli che supera due a zero il Lumezzane, sei punti che premiano il lavoro di mister Cannavaro: "Secondo successo senza prendere reti, grande merito ai nostri attaccanti che ci danno una grande mano in fase difensiva. Ovviamente meriti anche a centrocampo e difesa, siamo contenti della squadra e ovviamente dei sei punti. Oggi è arrivata la doppietta di Comi, due gol diversi, il primo attaccando la profondità, cosa che ho chiesto ai miei attaccanti, il secondo da calcio d'angolo".