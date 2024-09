Lumezzane-Pro Vercelli 0-2, una doppietta di Comi lancia la Pro

Con una rete per tempo di Comi la Pro Vercelli passa a Lumezzane e rimane a punteggio pieno nel girone A di serie C, un successo meritato con la quarta partita ufficiale senza prendere reti, motivo d'orgoglio per lo staff vercellese.

La cronaca La prima occasione è per la Pro Vercelli, sponda di Carosso per Comi che di testa manda di poco a lato, risponde il Lumezzane al 18' con una conclusione di Monachello bloccata da Rizzo.

Al 19' Carosso non inquadra la porta, al 24' Filigheddu blocca in due tempi un tentativo di Pino, al 29' Lumezzane vicino al vantaggio, Rizzo salva su tiro di Scanzi.

Dopo due occasioni per Bunino e Louati arriva la rete della Pro Vercelli, Iotti serve in profondità Comi che non perdona, uno a zero per la Pro all'intervallo.

Al 5' della ripresa una punizione di Taugurdeau sfiora il palo, al 23' il raddoppio della Pro Vercelli è firmato ancora da Comi, stavolta il bomber delle bianche casacche colpisce con la sua specialità, l'incornata vincente. Non succede praticamente più nulla e la Pro può festeggiare un successo importante.