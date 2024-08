Calendario Champions League 2024/25: cosa aspettarsi

Quest'oggi, a Montecarlo, si è tenuto il sorteggio della prima fase della Champions League 2024/25, e le attese per conoscere il calendario ufficiale delle partite sono già altissime. Con un nuovo format che abbandona la tradizionale struttura a gironi, le 36 squadre partecipanti saranno inserite in un'unica classifica, da cui emergeranno le qualificate agli ottavi di finale o agli spareggi dopo le otto giornate previste.

Per la prima volta nella storia della Champions League non ci saranno più gironi, ma una classifica unica che terrà conto delle prestazioni delle squadre in otto partite: quattro in casa e quattro in trasferta. Ogni squadra affronterà due avversarie per fascia con la regola che impedisce di incontrare club della stessa nazionalità o più di due squadre dello stesso paese. L'UEFA si occuperà di decidere quali partite si giocheranno il martedì, il mercoledì e il giovedì (solo per la prima giornata), oltre a stabilire gli orari di inizio, che saranno alle 18.45 o alle 21.00.

Le sfide per le Squadre Italiane

Le squadre italiane saranno grandi protagoniste in questa edizione, con ben cinque club presenti: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna. Ecco le loro sfide principali:

Inter : La squadra nerazzurra affronterà Manchester City (T), Lipsia (C), Arsenal (C), Bayern Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Young Boys (T), Monaco (C), Sparta Praga (T).

Juventus : I bianconeri giocheranno contro Manchester City (C), Lipsia (T), Bruges (T), Benfica (C), PSV Eindhoven (C), Lille (T), Stoccarda (C), Aston Villa (T).

Milan : I rossoneri se la vedranno con Real Madrid (T), Liverpool (C), Bruges (C), Bayern Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Dinamo Zagabria (T), Girona (C), Slovan Bratislava (T).

Atalanta : La Dea affronterà Barcellona (T), Real Madrid (C), Arsenal (C), Shakhtar (T), Celtic (C), Young Boys (T), Sturm Graz (C), Stoccarda (T).

Bologna: I rossoblù si confronteranno con Borussia Dortmund (C), Liverpool (T), Benfica (T), Shakhtar (C), Lille (C), Sporting Lisbona (T), Monaco (C), Aston Villa (T).

Se le avversarie delle squadre italiane sono già note, l'attesa per conoscere il calendario ufficiale delle otto giornate della prima fase non dovrà protrarsi troppo a lungo. La UEFA ha infatti annunciato che il calendario completo sarà reso pubblico sabato 31 agosto 2024. Da quel momento si avrà un quadro completo delle date e degli orari di ogni sfida dando così il via ufficiale a questa nuova e innovativa edizione della Champions League.

Date importanti della Prima Fase

Le otto giornate della prima fase seguiranno il seguente calendario:

Prima giornata : 17–19 settembre 2024

: 17–19 settembre 2024 Seconda giornata : 1/2 ottobre 2024

: 1/2 ottobre 2024 Terza giornata : 22/23 ottobre 2024

: 22/23 ottobre 2024 Quarta giornata : 5/6 novembre 2024

: 5/6 novembre 2024 Quinta giornata : 26/27 novembre 2024

: 26/27 novembre 2024 Sesta giornata : 10/11 dicembre 2024

: 10/11 dicembre 2024 Settima giornata : 21/22 gennaio 2025

: 21/22 gennaio 2025 Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Questa attesa aggiunge ulteriore suspense a una stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena e di emozioni per gli appassionati di calcio in tutta Europa.