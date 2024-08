Cannavaro: "Potevamo fare meglio ma sono tre punti importanti"

Con un rigore oltre il novantesimo la Pro Vercelli supera uno a zero la Pergolettese e inizia nel migliore dei modi il campionato, dopo il match può essere soddisfatto il tecnico delle bianche casacche Cannavaro: "Vincere allo scadere è ancora più piacevole anche perchè non lasci la possibilità agli avversari di recuperare, abbiamo fatto bene a tratti, nella prima frazione potevamo fare di più, nella ripresa è stata un'altra partita con una Pro Vercelli migliore.

L'obiettivo è quello di avere venti titolari, sarà un mio problema chi schierare match dopo match, chi è entrato stasera dalla panchina ha fatto bene. Non sono d'accordo con le parole di mister Mussa che ha contato dieci occasioni per la sua squadra, io non le ricordo ma il calcio è così e ognuno vede la propria partita".