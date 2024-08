Tutto sommato un buon pareggio

Mai come quest’anno è difficile fare valutazioni sul nostro girone A di Serie C, è stato un mercato piuttosto stagnante senza formazioni che hanno lanciato proclami di vittoria come successo negli anni scorsi; in questo contesto lo zero a zero sul campo della Feralpi dovrebbe essere un buon risultato ma non c’è la certezza di che tipo di campionato disputerà la formazione bresciana. A mio parere è una buona squadra, quadrata, con qualità, con un allenatore esperto per la categoria, la vedo tranquillamente nelle prime cinque-sei e fare punti sul loro campo non sarà facile; detto questo archiviamo positivamente lo zero a zero che è la fotocopia del punteggio dell’anno scorso sul campo dell’Alessandria, per fortuna le prospettive sono abbondantemente diverse perché ho visto un Novara già sul pezzo e con buoni margini di miglioramento soprattutto dalla metà campo in su; c’è rammarico per la traversa di Calcagni e per la clamorosa occasione sprecata da Agyemang nel finale ma per dovere di cronaca e oggettivamente la Feralpi ha fatto più gioco di noi e ha avuto un paio di palle gol potenziali che con più attenzione ci potevano costare carissimo. Mi piace il fatto che concediamo poco, una buona difesa è alla base di un campionato tranquillo; come capita a quasi tutte le squadre di questa categoria abbiamo 4-5 scommesse che determineranno il nostro campionato, Morosini e Ganz tuttavia sono nomi diversi rispetto a Ongaro e Ngamba tanto per citarne un paio arrivati nello scorso mercato invernale, se il rendimento di almeno un paio sarà ottimo sono sicuro ci divertiremo. Ongaro ha fatto vedere che anche in una partita difficile può risultare decisivo, ho visto tanti ripiegamenti difensivi interessanti e un gruppo che come negli ultimi mesi si aiuta in campo.

Ci aspetta una settimana importante, stranamente sono abbastanza tranquillo riguardo il mercato sia in entrata che in uscita, non credo arriveranno giocatori in grado di fare la differenza ne che perderemo pedine importanti, sono più teso per il match di domenica contro l’Atalanta U23, una sfida che genera sempre parecchi dubbi perché non sai mai che formazione manderanno i neroazzurri tra l’altro reduci dalla sconfitta all’esordio contro l’Alcione. Ci servono i tre punti, la nostra squadra ha bisogno di serenità, tranquillità e soprattutto fin dai primi turni di non doversi guardare alle spalle; sono convinto sia possibile e che se ciò accadrà tra un paio di mesi parleremo di qualcosa di interessante.

Forza Novara Sempre!!!