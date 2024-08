Sassuolo-Cesena 2-1, prima vittoria stagionale

Prima vittoria stagionale del Sassuolo che si impone 2-1 sul Cesena di Mignani. I neroverdi senza Laurienté, Thorstvedt e Toljan che hanno chiesto la cessione riescono a trovare una vittoria importante per dare una spinta al suo campionato.

Parte meglio il Cesena con Kargbo che costringe al miracolo Satalino, risponde il Sassuolo con Antiste impegna Pisseri. Il vantaggio dei neroverdi arriva alla mezz'ora: Antiste allarga per Mulattieri che la rimette in mezzo proprio per Antiste che tutto solo batte Pisseri. Prima della fine del primo tempo entrambi i portieri evitano un altro gol a testa, Pisseri ferma Bajrami in contropiede e Satalino blocca Kargbo.

Nella ripresa il Cesena trova il pari con un gran tiro al voli di Curto. Il pari però dura poco, perché al 65' da una palla messa in mezzo da Caligara nasce il gol di Russo su assist di Antiste. I bianconeri accusano il colpo e alla mezz'ora Mulattieri a tu per tu con Pisseri fallisce il 3-1. Finisce cosi coi 3 punti per il Sassuolo.