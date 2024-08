Feralpisalò-Novara 0-0, parte con un punto la stagione azzurra

Un più che discreto Novara esce indenne dalla trasferta sul campo della Feralpisalò, finisce zero a zero con qualche rimpianto per la traversa di Calcagni nel primo tempo e soprattutto per l’occasione sprecata da Agyemang a pochi minuti dal novantesimo. Ora la formazione di Gattuso è attesa domenica prossima all’esordio casalingo contro l’Atalanta Under 23.

Calcagni fermato dalla traversa, il Novara non riesce a sbloccarla La Feralpisalò cerca di fare la partita fin dalle prime battute, all’8’Cabianca ha sulla testa la palla dell’uno a zero ma manda clamorosamente alto, al 24’ tiro-cross deviato di Giudici che per poco non beffa Minelli, al 27’ grande occasione per il Novara, un missile di Calcagni centra in pieno la traversa a Rinaldi battuto, al 31’ primo spunto di Ongaro, il suo sinistro è troppo debole per impensierire Rinaldi. La prima frazione termina sullo zero a zero con tre ammonizioni comminate dal signor Lovison.

Un po' di sofferenza per gli azzurri che nel finale sfiorano il colpaccio La ripresa si apre con un destro di Vesentini che non inquadra lo specchio della porta, al 6’ ripartenza di Giudici che serve Balestrero che manga l’aggancio che poteva essere vincente, all’11’ destro di Di Molfetta respinto da Minelli, al 28’ si rivede il Novara con un colpo di testa di Morosini bloccato da Rinaldi, al 34’ percussione di Zennaro fermato in uscita da un ottimo Minelli, al 35’ la grande chance per gli ospiti, grande azione di Ongaro sulla destra che serve un pallone d’oro ad Agyemang, Rinaldi salva miracolosamente ma l’esterno azzurro poteva sicuramente fare meglio.

FERALPISALO’-NOVARA 0-0

Feralpisalò (3-5-2): Rinaldi; Luciani, Pasini, Cabianca (37’st Santarpia); Vesentini (25’st Pietrelli), Balestrero, Zennaro (37’st Cavouti), Hergheligiu, Giudici; Di Molfetta (44’st Voltan), Pellegrini (44’st Armanini). All. Diana

Novara (3-4-2-1): Minelli; Khailoti (44’st Koblar), Lancini, Bertoncini; Ghiringhelli (25’st Donadio), Di Munno, Calcagni (44’st Basso), Agyemang; Morosini, Manseri (25’st Cancola); Ongaro. All. Gattuso

Arbitro: Lovison di Padova.

Note: Corner 4-5. Ammoniti Zennaro per la Feralpisalò, Di Munno e Khailoti per il Novara. Spettatori 1000ca.