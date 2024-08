La Pro Vercelli passa a Busto Arisizio ai rigori

La Pro Vercelli supera il secondo turno di Coppa serie C superando ai rigori la Pro Patria, il match disputato allo "Speroni" di Busto Arsizio era terminato zero a zero dopo centoventi minuti di gioco. A fine novembre le bianche casacche affronteranno la Giana Erminio in trasferta.

La cronaca Il match inizia sotto una pioggia intensa, al 9' Pro Patria vicino al vantaggio con Toci che colpisce la traversa, la sfera per fortuna degli ospiti non supera dopo il rimbalzo la linea di porta, al 16' risponde Rutigliano ma non inquadra la porta, al 20' Pitou direttamente da corner per poco non sorprende Rizzo, al 28' occasione sprecata da Dell'Aquila che calcia alto, al 34' Sassaro dalla distanza, con i pugni Rizzo, la prima frazione termina con un'occasione a testa ma il risultato rimane sullo zero a zero. Al 13' della ripresa Citterio impegna severamente Rizzo in angolo, grande chance al 28' per Coppola su cui Rovida si supera, due minuti più tardi la Pro Vercelli rimane in dieci per l'espulsione di Iezzi appena entrato in campo, nonostante l'inferiorità numerica la Pro Vercelli non rischia nulla e si va ai supplementari. Nell'overtime il più attivo è Pitou, all'8' del secondo extra time Rizzo è bravo a dirgli di no, a un minuto dalla fine ancora l'estremo ospite è super su Curatolo. Ai rigori il primo errore è di Iotti ma subito Mallamo fa lo stesso per la Pro Patria, la traversa di Sassaro sembra spianare la strada per i piemontesi ma Coppolo spreca il tiro decisivo, si va ad oltranza, decide l'errore di Mehic e la trasformazione di Serpe.