Catanzaro-Sassuolo 1-1, Laurienté spreca un rigore nel finale

Allo stadio Ceravolo termina 1-1 la sfida tra Catanzaro e Sassuolo. I neroverdi vanno in vantaggio al 38' con Mulattieri ma si fanno recuperare al 53' da Pontisso. Nel finale succede di tutto: Laurienté si ritrova solo davanti al portiere dei padroni di casa ma Antonini lo stende in area. Il direttore di gara concede il calcio di rigore ai neroverdi, dal dischetto però Laurienté spara alto tra la delusione dei suoi tifosi. Il campionato del Sassuolo parte con pari, non proprio il risultato che ci si aspettava. Alla prossima arriva il Cesena al Mapei Stadium.