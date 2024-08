Novara-Milan Futuro 1-2, Camarda castiga gli azzurri

Un buon Novara esce dalla coppa di serie C perdendo in casa due a uno contro il Milan Futuro, una sconfitta maturata dopo essere passati in vantaggio con Khailoti nelle fasi iniziali di match, i rossoneri hanno dimostrato la loro qualità con in evidenza Camarda autore di una doppietta. Molto bene negli ospiti anche Traore e il portiere Nava che con una grande parata evita ai suoi lo zero a due, negli azzurri qualche assenza pesante ma si intravedono spunti interessanti per il campionato che inizierà venerdì sera con la difficile trasferta sul campo della Feralpi Salò.

Khailoti illude il Novara, la doppietta di Camarda ribalta il risultato Subito pericoloso il Milan al 4’ con Liberali il cui tiro deviato fa la barba al palo, risponde il Novara con Donadio che impegna Nava in corner, sul successivo angolo gli azzurri si portano in vantaggio con una deviazione sotto misura di Khailoti. Padroni di casa scatenati, il destro di Morosini al 12’ sfiora la traversa, ancora Morosini al 18’, Nava è attento; al 19’ Ghiringhelli di prima intenzione dall’interno dell’area, miracolo di Nava, al 23’ calcio di rigore per il Milan per fallo di Manseri su Traore, Minelli intuisce la conclusione di Camarda ma non può nulla. Il Milan ribalta la partita al 41’, cross di Traore inarrestabile sulla sinistra e colpo di testa vincente di Camarda, al 44’ Traore cerca il sigillo alla sua ottima prestazione ma Minelli in tuffo salva la sua porta, prima dell’intervallo il Novara protesta per un fallo di mani nell’area rossonera ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

Due calci di rigore fissano il punteggio sul due a uno per il Novara Ripresa dai ritmi più bassi, al 13’ Ongaro da posizione decentrata impegna Nava in angolo, al 25’ il nuovo entrato Sia con un bel destro a giro supera Minelli ma trova sulla sua strada il palo a negargli la rete, al 40’ Sia si traveste da uomo assist e serve in profondità Camarda, la traversa stavolta si oppone alla tripletta del talento rossonero, Nava evita i calci di rigore con un intervento su tiro-cross di Migliardi, clamoroso all’ultimo minuto il gol divorato da Sia a porta vuota con Minelli andato in attacco per cercare il pareggio.

NOVARA-MILAN FUTURO 1-2

Marcatore: 10’Khailoti (N), 24’Camarda (M) su rigore, 41’Camarda (M)

Novara (3-5-2): Minelli; Bertoncini, Khailoti, Agyemang (41’st Brkic); Ghiringhelli, Manseri (32’st Basso), Calcagni, Di Munno (21’st Cancola), Donadio (21’st Migliardi); Ongaro, Morosini. All. Gattuso

Milan Futuro: Nava, Jimenez (40’st Coubis), Bozzolan, Bartesaghi, Minotti, Camarda, Liberali (29’st D’Alessio), Cuenca Martinez, Zeroli (15’st Malaspina), Sandri (29’st Stalmach), Traore (15’st Sia). All. Bonera

Arbitro: Diop della sezione di Treviglio.

Note: Corner 8-6. Ammoniti Cancola e Bertoncini per il Novara, Zeroli e Jimenez per il Milan. Spettatori 1149.