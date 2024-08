Novara FC scatenato sul mercato, preso Simoneandrea Ganz

Fa sul serio il Novara FC che piazza un altro colpo importante, ha firmato fino al 30/06/2026 Simoneandrea Ganz.

88 reti tra i professionisti in oltre 300 presenze Ganz è cresciuto nelle giovanili del Milan, esordisce in Champions League a 18 anni e poi sviluppa una carriera tra B e C; le sue stagioni migliori sono con la maglia del Como dove segna 15 e 16 reti in due stagioni consecutive, negli ultimi anni non ha brillato e cerca il riscatto a Novara.