La Pro Vercelli ai supplementari supera la Lucchese

Con una rete di Dell'Aquila durante il primo tempo supplementare la Pro Vercelli supera la Lucchese e accede al secondo turno della Coppa di Serie C. La formazione di Cannavaro affronterà domenica prossima la Pro Patria a Busto Arsizio.

La cronaca Al 16' pericolosa la Pro con una conclusione di Bunino, al 19' Palmisani si oppone con bravura ad un colpo di testa di Biagetti, al 27' prima occasione per la Lucchese, Rizzo blocca un tentativo di Fedato, al 30' toscani vicino al vantaggio, Rizzo si oppone a Visconti, sulla ribattuta Fazzi calcia clamorosamente alto sulla traversa. Prima dell'intervallo Rutigliano su punizione impegna severamente Palmisani, la prima frazione termina zero a zero.

Ritmi bassi nella ripresa, al 28' ancora bravo Rizzo su Saporiti, a un minuto dal novantesimo un rasoterra di Comi termina di un soffio a lato, la Pro in pieno recupero va vicino due volte al vantaggio prima con Coppola poi con Dell'Aquila, in entrambe le circostanze palla fuori di un soffio. Le bianche casacche trovano la rete decisiva al 9' del primo tempo supplementare, Louati serve Bunino che regala un assist d'oro a Dell'Aquila che insacca, è l'episodio decisivo e la Pro può festeggiare il passaggio del turno.