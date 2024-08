Renate-Novara 4-6 d.c.r., gli azzurri avanzano in coppa

Un buon Novara soprattutto per un tempo passa il primo turno di Coppa serie C battendo il Renate ai calci di rigori, gli azzurri terminano la prima frazione avanti di due reti ma vengono raggiunti e devono ringraziare Minelli che para un rigore sul due a due che poteva essere decisivo.

Novara avanti al 6', Morosini imbecca Ongaro che con un bel diagonale va in rete, continua la serie di gol del canadese che era andato a segno nell'ultimo turno di campionato e nei due match di play-out, i piemontesi si fanno preferire nonostante un caldo asfissiante e un terreno di gioco non certo impeccabile, al 40' Manseri dal limite dell'area segna la rete del due a zero, prima dell'intervallo si fa vedere il Renate con Mazzaroppi ma Minelli si oppone in angolo; nel secondo tempo cambia decisamente la musica, Spedalieri accorcia subito le distanze, al 18' il nuovo entrato Bocalon scatta sul filo del fuorigioco e pareggia i conti; al 38' un fallo di mano di Lancini provoca un calcio di rigore che Minelli è superlativo nel parare, a tirarlo Bocalon che non riesce a superare il portiere azzurro. Si va ai supplementari, c'è tanta stanchezza ed è il Renate ad avere l'occasione migliore con Bocalon che costringe ad un vero e proprio miracolo Minelli.

Sabato alle 21 al "Piola" il Novara sfiderà il Milan Futuro che ha vinto tre a zero ieri sera sul campo del Lecco.