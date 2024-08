Finisce zero a zero l'amichevole tra Pro Vercelli ed Albinoleffe che conclude una settimana di intenso lavoro per le bianche casacche.

A Druogno è andato in scena un anticipo del prossimo girone A di Serie C, un match condizionato dal caldo che ha visto le due formazioni provare delle trame di gioco ma faticando a riuscirci anche per via del caldo importante che c'era ieri in Piemonte.