Serie D: i Gironi in Diretta su Instagram il 2 Agosto alle 13:30

Manca ormai pochissimo alla definizione della Serie D 2024/2025. Domani, 2 agosto, alle ore 13:30, i nove gironi del campionato prenderanno ufficialmente forma. La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha scelto di svelare la composizione dei gironi in diretta sull’account Instagram ufficiale della LND. Questa decisione di utilizzare i social media per un evento così importante permette agli appassionati di calcio dilettantistico di seguire in tempo reale l’assegnazione delle squadre ai rispettivi gironi.

La Serie D rappresenta una realtà fondamentale nel panorama calcistico italiano, fungendo da punto di collegamento tra il calcio professionistico e quello dilettantistico. La composizione dei gironi è un momento cruciale che determina gli incontri e gli scontri della prossima stagione, influenzando i destini delle squadre coinvolte.

Non resta che attendere ancora 24 ore per scoprire come saranno formati i gironi e quali saranno le sfide che ci attendono nella nuova stagione di Serie D.