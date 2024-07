Riccardi in difesa, il Novara FC si rinforza ulteriormente

Partito lentamente sta diventando sempre più interessante il mercato del Novara FC, l'ultimo arrivo è quello del difensore Davide Riccardi.

Classe 1996 ha giocato nell'ultima stagione con la maglia del Foggia, ha vestito le maglie delle formazioni primavera di Udinese ed Hellas Verona, esordisce a Lecce in serie A, in serie C vanta oltre 100 presenze. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.