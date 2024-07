Il Novara FC comunica di aver messo sotto contratto fino al 30 giugno 2026 l'attaccante Marko Brkic.

Classe 2005 nato a Banja Luka in Bosnia ed Erzegovina ha mosso i primi passi nella sua città natale prima di passare al Wolfsburg in Germania dove ha esordito in UEFA Youth League, nella scorsa stagione ha giocato nella prima divisione nazionale della Bosnia.