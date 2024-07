Serie C. Debutto casalingo per il Benevento: si parte con un derby

Il Benevento debutterà con un match casalingo nel campionato di Serie C 2024/25. I giallorossi, infatti, scenderanno in campo al "Vigorito" per affrontare la Cavese, in quello che sarà il primo di una lunga serie di derby tra compagini campane. Questo il quadro completo della 1a giornata:

MESSINA - POTENZA

AZ PICERNO - AVELLINO

BENEVENTO - CAVESE

CROTONE - TEAM ALTAMURA

FOGGIA - TRAPANI

GIUGLIANO - TARANTO

JUVENTUS NEXT GEN - AUDACE CERIGNOLA

LATINA - CASERTANA

SORRENTO - CATANIA

TURRIS - MONOPOLI